Molvízar e Íllora, dos municipios que no colaboran

El informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz, presentado ayer, recoge no sólo las actuaciones realizadas por la oficina de Soledad Becerril. También saca los colores a aquellas instituciones que omitieron su obligación de colaborar con la Defensoría. En el caso de la provincia, son dos las localidades que aparecen como "no colaboradoras" o "entorpecedoras" con la institución nacional. Se trata de los ayuntamientos de Molvízar y de Íllora.

En el caso de la localidad costera, en el año 2016 se dio traslado a la Fiscalía General del Estado de la situación de falta de cooperación para que "en su caso se valore si es de aplicación" el Código Penal. Molvízar es uno de los tres municipios andaluces que aparecen en el apartado de entidades "no colaboradoras", en el que figuran un total de once localidades. Según constata el informe relativo al año 2016, las administraciones que no colaboran suelen ser ayuntamientos e incluso entidades locales menores. La institución reconoce su carencia y falta de medios materiales y humanos que puede plantearles dificultades para recopilar la información requerida, pero subraya que ello no les exime de su obligación de contestar al Defensor del Pueblo.

La ley obliga a las administraciones a contestar al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la institución dirigida por Soledad Becerril reconoce que la respuesta no siempre es inmediata y en ocasiones incluso no llega a producirse tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, el Defensor del Pueblo tiene potestad para declarar a esa administración "hostil o entorpecedora de sus funciones" y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales a través de su informe anual.

En el apartado de "entorpecedoras" figura otro municipio granadino, Íllora. Según el informe, el Ayuntamiento de esta localidad granadina "se niega a emitir un certificado a un ciudadano sobre la inclusión o no de un terreno en el inventario municipal de bienes. El Ayuntamiento señala que dicho inventario no está actualizado pero no certifica si la finca en cuestión le pertenece o no y se limita a dar excusas sobre la cuestión".