Montefrío, entre los pueblos andaluces sin lista de espera en las ayudas a domicilio

Más de 200 usuarios de la ayuda a domicilio de Montefrío, acompañados de sus cuidadores y del personal de los Servicios Sociales de la localidad participaron en un encuentro celebrado en el cine de verano de la localidad, y que ha batido todos los récords de participación.

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento montefrieño ha organizado esta cita cuyo principal objetivo "es que los usuarios del servicio y sus cuidadores puedan disfrutar de una jornada de convivencia, en la que intercambian experiencias y se conocen mejor" en palabras de la concejal de Bienestar Social, Estefanía Ramírez.

La edil recordó que Montefrío es uno de los pocos municipios andaluces donde hace más de dos años que no existe lista de espera en el servicio de ayuda a domicilio. "En la actualidad no existe ningún vecino dependiente que haya solicitado la ayuda a domicilio, tenga derecho a ella y no la esté disfrutando, gracias a nuestra firme apuesta por este servicio", apuntó la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, que presidió el acto.

No en vano, el Ayuntamiento ha logrado dar respuesta al 100% de los casos de dependencia que existen en esta localidad gracias a fondos procedentes de distintos programas autonómicos: el Emple@ Joven de la Junta de Andalucía, un Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA, el antiguo PER) de Servicios y el Programa Emple@30+.

En el transcurso del acto se hizo un balance de todas las actividades organizadas durante el último año por este servicio, así como por los usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados Intelectuales. Además, el Ayuntamiento regaló una maceta a todos los mayores que asistieron al evento, entre los que también se encontraban los jubilados de la Residencia San Antonio, que acudieron acompañados por voluntarios del centro.

El municipio granadino ha sido uno de los que más ha apostado por este tipo de ayudas.