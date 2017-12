Los Montes Orientales, pendientes de la luz

La luz es uno de los bienes más preciados de este siglo. Vivimos enchufados al suministro eléctrico las 24 horas del día. No solo la necesitamos para iluminar, también es precisa para calentarnos, alimentarnos (en muchos casos), para trabajar y ,por qué no, para prosperar. Algo que la comarca de los Montes Orientales confía en poder hacer siempre y cuando no le falte la luz, algo que últimamente parece una tarea complicada. "Llevamos años sometidos a micro cortes, que en invierno las interrupciones van a mayor duración y afectan transversalmente a toda la vida de los pueblos", comenta Lucrecia Rienda, alcaldesa de Dehesas Viejas, quien relata lo difícil que se hace un día cualquiera cuando te levantas y no tienes luz para calentar ni la leche... "y ahora con el frío y el viento es mucho peor", comenta. "Los micro cortes hacen que los electrodomésticos se deterioren y averíen", indica Eloy Vera, alcalde de Domingo Pérez que prosigue relatando como además "no llega la suficiente potencia, en invierno hay barrios y pueblos donde se va la luz durante mucho tiempo (horas), otras veces se queda como en dos fase sin potencia... nuestros pueblos cuenta con mucha gente mayor e incluso tenemos un vecino enganchado a una máquina de oxígeno, justo en una zona donde se corta mucho el suministro".

Esto podría ser un pequeño esbozo de todo lo que están sufriendo los vecinos de la Comarca de los Montes Orientales, una situación que señalan como "insostenible" y que les ha llevado a constituir la Plataforma de Afectados - formada Facua Granada, los Ayuntamientos de Píñar, Deifontes, Domingo Pérez, Dehesas Viejas, Campotéjar, Torre Cardela, Montejícar, Alamedilla, y la Plataforma Sin Luz en Nuestro Hogar de Iznalloz-, para movilizarse contra Endesa y buscar soluciones. Cansados de que la respuesta de Endesa sea "los posibles enganches ilegales", ellos aseguran que el problema no es ese y que además "como consumidores no somos responsables de eso". El principal problema según su punto de vista es que "Endesa no se gasta ni un céntimo en infraestructuras en estos pueblos", aseguran tanto Eloy Vera como Lucrecia Rienda, dos de los representante municipales que viven esta situación. Y ambos arguyen "que ya que se paga, y se paga bien, queremos un servicio de calidad".

El regidor de Domingo Pérez incluso comenta que " los ayuntamientos cada vez que arreglamos una calle la dejamos con todas las instalaciones preparadas para que Endesa luego pueda soterrar la instalación, para que no haya enganches ilegales que puedan mermar la calidad del servicio".

Lo cierto es que estas interrupciones afectan transversalmente a toda la vida de los pueblos, viéndose afectados domicilios, empresas, oficinas municipales, alumbrado público, colegios, consultorios médicos, restaurantes, cooperativas agrícolas y ganaderas, con el consiguiente menoscabo en la calidad de vida, salud, economía, y derechos de las personas, asegura María del Mar Solera, presidenta de Facua.

La plataforma de Afectados ha acudido esta semana a la Diputación de Granada, para reunirse con el presidente de la institución provincial, José Entrena y la diputada de Izquierda Unida para la gente, Carmen Capilla, para abordar los numerosos problemas derivados del suministro eléctrico en dicha comarca.

La plataforma ha pedido apoyo al presidente de la Diputación. Y los alcaldes de la zona han afirmado en la reunión que la red eléctrica de la zona es obsoleta ante una demanda cada vez mayor y en este sentido, sospechan que no se han realizado las inversiones adecuadas en la red. "Pensamos que el problema está en las instalaciones, cableado antiguo, postes que no se han renovado en años...", enumera Rienda.

Posibles soluciones

Esta reunión en busca de apoyo institucional forma parte de la serie de movilizaciones puestas en marcha este mes de diciembre por la Plataforma ante los cortes. Entre las medidas planteadas se encuentran la elaboración de informes por técnicos municipales para detectar exactamente la causa del problema, la creación de una Asociación cómo figura jurídica para poder llevar a cabo posteriormente acciones legales en contra de Endesa y otras medidas de presión para forzar a Endesa a solucionar el problema.

Uno de los aspectos que ha sido muy bien acogido por todos los alcaldes afectados es la propuesta del presidente de la Diputación de "hablar con Industria y la Agencia Andaluza de la Energía de la Diputación para realizar un informe para hacer un estudio de cómo están las instalaciones en los pueblos", comentan los alcaldes que acudieron a la cita. María del Mar Solera, presidenta de Facua, indicó que el próximo paso es " reunirse con Endesa como empresa suministradora y ver su respuesta y justificaciones. A partir de ahí podremos reclamar... o buscar soluciones a corto y largo plazo".

La plataforma también ha animado a sus vecinos a migrar sus contratos de Endesa a las nuevas empresas comercializadoras implantadas en los Montes Orientales. "Incluso nos estamos planteando cambiar de suministradora. Entre todos los ayuntamientos podemos facturar algo más de un millón de euros al año, es una cantidad que hace daño, así que es otra opción que no descartamos - hablar con otras suministradoras-", comenta Eloy Vera.

La Plataforma de Afectados tiene como objetivo reivindicar, ante las eléctricas que operan en este territorio, los derechos como consumidores y abonados que legalmente les amparan, así como lograr que esos cortes de fluido cesen de manera permanente y forzar a las empresas eléctricas a poner todas las medidas necesarias en infraestructuras, servicios, personal y prestaciones, para que los ciudadanos disfruten de un suministro eléctrico digno.

Este es el principal objetivo. "Sin energía en nuestros pueblos, no podemos desarrollarnos", sostiene el alcalde de Domingo Pérez y continúa "en cuanto se crean un par de negocio, no llega el suministro suficiente y ya esta el problema"." Ya es hora de que nos presten un servicio en condiciones por lo que nosotros pagamos", finaliza Lucrecia Rienda.