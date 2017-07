Motril pone en marcha una campaña para la adopción de mascotas de su albergue

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Motril ha iniciado una campaña de concienciación y adopción de mascotas con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre el respeto y la protección de sus animales, así como dar salida a los perros y gatos abandonados que se encuentran en estos momentos en el albergue municipal.

El concejal responsable del área, David Martín, presentó ayer esta iniciativa, que pretende poner en conocimiento de la ciudadanía la importancia de mantener y preocuparse por los animales domésticos. Martín indicó que desde el área de Salud y Consumo son conscientes de los problemas que surgen en verano y ha hecho un llamamiento para la adopción de estas mascotas.

La Policía Local está haciendo una campaña de lectura de microchips de perros

"Las instalaciones del albergue municipal de animales se están quedando pequeñas. Son muchas las camadas que se encuentran en los contenedores de RSU o abandonados en mitad del campo. Y no podemos consentir está situación. Entre todos debemos de concienciarnos", afirma el concejal de Salud y Consumo, quien ha pedido a quien desee una mascota que no la compre. "Aquí pueden venir gratuitamente a recogerlos. Lo único que tienen que pagar es la cartilla sanitaria, el microchip y las vacunas, algo que no supera los 63 euros", destacó.

Martín abogó por dar una segunda oportunidad a todos estos animales, "que ya han vivido en primera persona lo que es el maltrato y, sobre todo, la falta de concienciación y humanidad de algunas personas". "Son muchas las familias que en Navidad regalan una mascota a su hijo y que ahora, seis meses después, cuando el perro ya se convierte en adulto, se desprenden de él. Lo utilizan como un objeto cuando, verdaderamente, los animales tienen sentimientos y nos transmiten todo su cariño y amabilidad", relató Martín, que recordó cómo se han hecho distintas campañas de concienciación, por ejemplo, en centros educativos de Motril como el IES Francisco Javier de Burgos. "Y vamos a seguir haciéndolas, allí y en otros lugares. No vamos a parar hasta que haya una verdadera concienciación y respeto por los animales", aseveró.

Martín comunicó también que la Concejalía de Salud y Consumo ha puesto a disposición de los usuarios 50.000 bolsas y neceseres para aquellas personas que acudan a censar a su mascota en las oficinas del área, situadas en la Calle San Rafael.

"Aparte, la Policía Local está haciendo una campaña de lectura de micro chips y controles exhaustivos para que haya una buena armonía y Motril no esté lleno de heces de mascotas, sancionando a aquellas personas irresponsables. Si deseamos tener una ciudad limpia, es necesario tener un comportamiento cívico", aseguró el edil.

El concejal de Salud y Consumo recordó en la presentación de la campaña que los perros tampoco pueden ir sueltos por los espacios públicos y los potencialmente peligrosos están obligados por ley a llevar bozal, estar inscritos en el registro de animales, "y su dueño no tener delitos penales porque estamos hablando de multa de hasta 3.000 euros que está mandando ahora la Subdelegación del Gobierno, que es la responsable a nivel provincial".

Por último, insistió en que las personas no se desprendan de los animales: "No los abandonen en cualquier lado".