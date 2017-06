"Optimismo moderado" en la Costa tras conocer el plan estratégico del litoral

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente presentó el jueves en Granada la Estrategia para la Protección de la Costa de Granada y contra su erosión. Desde la Costa ya han salido las primeras reacciones y se valora dicho documento con un "optimismo moderado". La alcaldesa de Motril, Flor Almón, afirmó que "si bien la inversión prevista es muy importante, el Ayuntamiento aun no han tenido acceso al documento y están pendientes de una reunión con el Ministerio para conocer mejor el Plan y depurar lo necesario con el fin de que la costa motrileña no vuelva a tener problemas". "Motril está contemplada como zona prioritaria pero, aún así, tenemos pendiente una cita el próximo 4 de julio en el Ministerio. Para entonces los técnicos del Ayuntamiento habrán visto con más atención este Plan Litoral, cuya presentación fue bastante somera", indicó Almón.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que cuando los técnicos del Ayuntamiento hayan estudiado detenidamente este plan estarán "en disposición de decir los inconvenientes que pueden existir y así plantearlos en el Ministerio". "Aún así, estamos contentos de que Motril haya sido contemplado como zona de actuación prioritaria máxima y que se haya previsto la construcción de dos espigones, uno en Playa de Poniente y otro en Playa Granada, para abrigo de las playas. Además se va a actuar en la desembocadura del río Guadalfeo con la transformación en talud del dique sur de encauzamiento", dijo.

Se trata de un estudio integral para la protección de la Costa Tropical de Granada

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Sergio García, ha planteado que las obras que no necesiten modificación se inicien lo antes posible, mientras se resuelven los procedimientos administrativos para cambiar las que sí se deben modificar. "El plan que se nos presentó suena bien. Ahora cada Ayuntamiento está en disposición de empezar a estudiar la partitura que le corresponde de este plan y a partir de ahí lo que vamos a intentar hacer, junto a la Subdelegación del Gobierno, es ir planteando aquellas medidas establecidas como prioritarias en el propio plan para empezar administrativamente e ir andando. Primero los municipios que estén de acuerdo con el planteamiento que se le hace a priori y también para que los que no lo están no retrasen las obras de los demás", explicó García Alabarce, para el que ahora hay que "empezar a trabajar para que su materialización se vea en los presupuestos del Estado y en esta legislatura el mayor número de proyectos acaben ejecutándose".

La regidora de Salobreña, María Eugenia Rufino, dice haberse quedado con una buena sensación tras el encuentro con los alcaldes, donde se les brindó "algo más de información", por lo que supo que en Salobreña se contempla la aportación de 135.000 metros cúbicos de áridos, lo que supone una regeneración de playas más profunda de la habitual, y fundamentalmente la construcción de infraestructuras en la desembocadura del Guadalfeo.

El procedimiento supone que el Gobierno central libre una cantidad concreta para el primero de los tramos en los que se va actuar, y a partir de entonces se deberá licitar la redacción de los proyectos. Una vez completada se tendrán que someter a los informes de distintas administraciones ya que algunas pueden requerir Declaración de Impacto Ambiental, por ejemplo. A partir de ahí se licitaría la ejecución de los proyectos, por lo que los plazos dependerán de la celeridad de cada paso.

Rufino destaca que lo que se ha puesto sobre la mesa es "un estudio integral y no actuaciones puntuales". Y reconoce que Salobreña "juega con cierta ventaja" gracias a las actuaciones que tiene en marcha en el paseo marítimo y al ya encargado proyecto de un espigón en la playa Punta del Río, cerca de la desembocadura del río, que van por fuera de esta Estrategia.

También a los alcaldes se les presentó el programa de manera global, por lo que habrá que esperar a su publicación en la web del Ministerio de Medio Ambiente para conocerlo de forma detallada. No obstante, Rufino mostró un "optimismo moderado" ante lo presentado.

Más allá de todas estas obras, los responsables del Ministerio informaron que se seguirán acometiendo los trabajos de mantenimiento y regeneración puntual de playas. En este punto, los alcaldes costeros plantearon que se acometan con la antelación necesaria para que no se repita la situación del verano pasado, con máquinas trabajando en las playas en plena temporada.

El diputado nacional del Partido Popular por Granada, Carlos Rojas dijo que "este Plan supone un paso muy importante para dar respuesta a esta problemática que venimos padeciendo desde siempre".