El PP critica que tras 20 meses de mandato de Almón no hay presupuestos

La vicesecretaria general y portavoz adjunta del Partido Popular en Motril, Ángeles López Cano, mostró su preocupación y la de su formación política por la dejadez del gobierno de la socialista Flor Almón con Motril. En este sentido, la responsable de los populares manifestó que veinte meses después de que Almón haya iniciado el mandato en la Alcaldía del Ayuntamiento de Motril, la ciudad sigue sin presupuestos. "El actual equipo de gobierno sigue con presupuestos prorrogados, unas cuentas municipales que aprobamos nosotros en 2015 y a los que por cierto votó en contra el actual equipo de gobierno", subrayó la edil.

Igualmente, López Cano criticó la actitud de incapacidad, soberbia y prepotencia de Almón al no llegar a acuerdos con la oposición, al no generar diálogo y consenso y al olvidarse continuamente que no tiene mayoría para gobernar y que no ganó las elecciones. La dirigente de los populares incidió en que "a Almón no se le puede olvidar que nos necesita para sacar adelante importantes proyectos para Motril y que su soberbia no puede ser moneda de cambio de una ciudad como Motril así como de los intereses de los motrileños". Por otro lado la concejal popular censuró que tengamos una alcaldesa "ausente y que no da la cara".