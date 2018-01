El PP critica la reducción de frecuencia en las líneas de autobús "sin planificación"

El portavoz del PP de la localidad granadina de Armilla, Antonio Ayllón, ha criticado que "la falta de planificación, coordinación y el caso omiso que el gobierno local hace del Plan de Movilidad han desembocado en el malestar e inconvenientes para los vecinos de Armilla, tras la supresión de la línea de autobús metropolitano 159 y la disminución de la frecuencia con la que pasan los autobuses de la 155".

Tales reducciones han provocado, según Ayllón, "el malestar entre los usuarios de las mismas, vecinos que necesitan alternativas para desplazarse a sus respectivos puestos de trabajo o volver al municipio", según informó el partido en un comunicado.

En este sentido, el portavoz criticó que "dicha supresión en un caso, y ajuste de horarios en el otro", se han ejecutado "sin que el gobierno local haya realizado un estudio previo de la situación y necesidades de los vecinos, ni haya informado debidamente a la ciudadanía, por lo que muchos se han encontrado con el problema in situ", afirmó. Por ello, el edil popular reprochó al ejecutivo que preside Gerardo Sánchez (PSOE), que "no esté llevando a cabo el Plan de Movilidad a pesar de que existe una nueva realidad, el Metro, que hay que tener en cuenta y coordinarla con los demás medios existentes. La intermodalidad que han vendido no se está ejecutando", añadió.