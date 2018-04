El PP denuncia que Diputación dejó de invertir 88 millones para el empleo

La portavoz adjunta del grupo del PP en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, criticó ayer a la Diputación por "no invertir" más de 88 millones de euros correspondientes al presupuesto del año 2017, lo que "ha supuesto que no se creen 1.500 puestos de trabajo" en la provincia. "Estos datos son escandalosos y alarmantes", señaló Inmaculada Hernández en una rueda de prensa, en la que resaltó que los granadinos no se pueden "permitir el lujo de que la Diputación Provincial haya dejado sin ejecutar el 71,31% de su presupuesto anual, lo que significa que se han quedado 88.378.000 euros en blanco, con su correspondiente financiación congelada".

A su juicio, el gobierno que preside el socialista José Entrena en la Diputación "se limita ahora mismo a pagar las nóminas a sus funcionarios y a amortizar la deuda contraída con las entidades bancarias". Afirmó que la "parálisis" de la institución provincial "ha sido denunciada por las empresas de construcción granadinas, por los propios alcaldes de los pueblos de la provincia y por el Partido Popular, pero es que ahora lo dicen las matemáticas". Así, conforme a la información facilitada por el PP "del presupuesto de 308.041.651 euros previsto para el año 2017, solo se han ejecutado 219.672.944 euros, quedando en el aire más de 88 millones de euros".