El PP presenta una iniciativa para evitar la instalación de mejillonerasC's pide que las casas cueva se registren como alojamientos reglados

El PP ha incluido en el orden del día de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del próximo miércoles una proposición no de Ley para que las plataformas mejilloneras no se instalen en la costa de Granada. Con esta iniciativa se quiere instar al Consejo de Gobierno de la Junta a buscar fórmulas que preserven los intereses de la Costa Tropical en un tema tan sensible como la instalación de plataformas mejilloneras, según informó ayer el PP.

El parlamentario andaluz popular Juan Ramón Ferreira, que se encargará de defender dicha iniciativa, indicó que se solicitará a la Junta que reconsidere las ubicaciones concretas de las bateas mejilloneras señaladas en el litoral de Almuñécar y La Herradura y que se eliminen todas las parcelas señaladas como "zonas idóneas para el desarrollo de la actividad acuícola en Andalucía".

El objetivo es que no se causen daños graves en un entorno de gran riqueza medioambiental y paisajística y no se perjudique al sector turístico de la zona.

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Turismo del Parlamento andaluz y diputado granadino, José Antonio Funes, pidió ayer que las viviendas cueva sean reconocidas como un tipo de alojamiento reglado y que se aporte total seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los inversores. El parlamentario señaló cómo el aprovechamiento de este tipo de alojamientos debe sumarse a una oferta global, mucho más amplia y ambiciosa.

Apuesta de esta forma por integrar todo el patrimonio paleontológico y arqueológico de la zona y beneficiar a unos cincuenta pueblos solo en la provincia de Granada, con una población aproximada de 60.000 habitantes, según informó su partido.