Piden el cierre del centro temporal de inmigrantes por falta de seguridad

Los inmigrantes que llegan a las costas granadinas y se alojan en el centro temporal ubicado en Motril, no reúnen las condiciones de seguridad y habitabilidad según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Para ello, han pedido al Ministerio del Interior una "evaluación urgente" del estado del edificio, y su cierre hasta que no se mejoren los problemas existentes.

Una de las causas de esta falta de seguridad y habitabilidad sería la relativa novedad que supone la llegada de inmigrantes a las costas de Motril, según indica el SUP. Antes, el foco se centralizaba sobre todo en Almería, por lo que las instalaciones creadas tenían un carácter "puntual". En cambio, el edificio sigue abierto y precisa de mejoras "urgentes" por una serie de "deficiencias estructurales" de gravedad.

Uno de los problemas que se encuentran frecuentemente son "las inundaciones, y además se descuelgan del techo las plaquetas que evitan la entrada de los rayos solares, originando un gran aumento de la temperatura en la zona". Un ejemplo se daría el pasado 24 de junio, cuando en la sala de recepción "se llegaron a los 47 grados" tras producirse la llegada de una patera con 70 inmigrantes.

Como consecuencia de estas inundaciones y otros problemas estructurales, "dos varillas metálicas que van del techo al suelo de la sala de recepción de las pateras se desprendieron al estar oxidadas, y el resto también lo están", lo que según el colectivo genera "un grave peligro para los policías y los inmigrantes" ante un posible desprendimiento.

Debido a todos estos problemas, el SUP considera que las condiciones existentes en el centro, ubicado en las instalaciones del Puerto de Motril, "son insostenibles" no solo para los inmigrantes que habitan allí, sino también para los funcionarios. Los problemas se agravan sobre todo cuando llegan pateras de forma sucesiva.

El otro motivo por el que se exige la evaluación urgente del centro y su cierre inmediato, es que el servicio iba a ser en un principio puntual, por lo que presupuestariamente no se ha destinado una dotación suficiente. Por ello, resulta complicado a menudo custodiar a más de un centenar de personas detenidas por la ley de extranjería sin el número de efectivos adecuado.