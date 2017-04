Polémica por la posible ilegalidad del cobro en la Carrera del Agua

La polémica está servida. La novedad "histórica" que ha presentado el Ayuntamiento de Lanjarón y la Comisión de Fiestas, de cobrar a los no residentes 5 euros por asistir a la tradicional Carrera de Agua, está teniendo, como todas las decisiones arriesgadas, sus partidarios y también sus detractores. Quienes la defienden aseguran que "beneficiará a los residentes" y que "la fiesta en general será menos masificada". Aunque por su parte desde la oposición en el Ayuntamiento el PSOE ha manifestado que "está de acuerdo en limitar el aforo para garantizar la seguridad y recuperar el valor tradicional de esta fiesta única". El problema, aseguran, es que "al alcalde, Eric Escobedo (PP), se le han ido las fiestas de las manos, haciendo llamadas masivas a la participación y siendo el impulsor de los famosos autobuses del botellón, que él mismo comenzó a organizar".

Un grave problema que, según añade el portavoz socialista, Raúl Ruiz, "no se soluciona lucrándose indiscriminadamente de los visitantes y vecinos no empadronados. El PSOE ha advertido que "poner a la venta entradas de una fiesta pública es irregular, y la medida no ha sido consensuada con los vecinos, ni aprobada por pleno, ya que nos hemos enterado por los periódicos". Además "puede incurrir en inconstitucionalidad, al establecer un gravamen por lugar de empadronamiento, discriminando a muchos cañoneros que han tenido que emigrar". En este sentido, solicitará un informe jurídico al Secretario-Interventor, puesto que se ha anunciado un ingreso sin debate ni consenso. En cuanto al control de los tickets, el PSOE ha hecho un llamamiento a la "racionalidad" porque es "irrealizable e incontrolable" por mucha seguridad que se contrate para hacer de "porteros de discoteca con pulsera incluida".