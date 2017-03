Ratifican el archivo de la querella de Víctor Sánchez contra un juez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de súplica del exalcalde de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, contra el archivo de la querella que presentó contra el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Granada y una médico forense, a los que atribuía delitos de prevaricación y tráfico de influencias después de que fuera citado a declarar por videoconferencia el pasado 21 de noviembre en una de las causas que hay abiertas contra él.

El exregidor aludía a una supuesta "conducta prevaricadora por la connivencia entre el juzgado y la médico forense", para que esta última presuntamente creara "un informe ficticio" para favorecer su declaración sin que se hubiera producido una visita médica. En un auto fechado el nueve de marzo, la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal andaluz refrenda los posicionamientos jurídicos por los que ya se decidió archivar la querella y sostiene que si bien la función de un juez de lo Penal no es lograr la declaración de un acusado "a toda costa", sí lo es procurar dicha declaración cuando no hay objeciones médicas para ello, además de velar por que no se produzca un fraude procesal dirigido a impedir la celebración del juicio.

Aunque el TSJA matiza que no está afirmando que ésa fuera la intención de Sánchez, alude a la posición del juez que "tuvo que tomar una decisión difícil" a la hora de valorar si los riesgos médicos eran de intensidad suficiente.