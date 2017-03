La Ronda de Poniente de Motril, un peligro público

La Ronda de Poniente es un elemento clave para la movilidad en la ciudad de Motril, por lo que soporta diariamente un intenso tráfico de todo tipo de vehículos. Su estado de conservación, como comprueban a diario sus cientos de usuarios, es lamentable. Su deterioro progresivo, con baches de grandes dimensiones en su calzada y el firme irregular, supone, sin lugar a dudas para nadie, un grave riesgo para la seguridad vial. Desde hace un año, IU viene señalando el peligro que supone el "deplorable estado de abandono" de la circunvalación que conecta los accesos a Motril con importantes puntos de la ciudad, como el hospital comarcal.

Para que un habitante de cualquier punto de la comarca llegue hasta él tiene que pasar antes por arcenes invadidos por la maleza, quitamiedos deteriorados o en mal estado, inexistente iluminación y múltiples deficiencias en la señalización vial. Así lo denunció in situ el concejal de Izquierda Unida, Christian Linares. "Circulando por esta Ronda uno no sabe si está en Motril, en Alepo o en un país en vías de desarrollo. Es así como trabajan por la ciudad nuestros gobernantes, más preocupados en organizar vendettas a los empleados públicos que en resolver los problemas reales de los ciudadanos", manifestó el concejal de izquierdas.

En el ayuntamiento no niegan la mayor y aseguran que buscarán financiación para asfaltar la Ronda de Poniente. Así, la concejala de Mantenimiento, Agricultura, Parques y Jardines, Gloria Chica, ha mostrado su preocupación por el estado en que se encuentra el pavimento de la Ronda de Poniente y ha argumentado que al no tener los nuevos presupuestos aprobados, desde su área no se pueden hacer grandes inversiones. "Es por este motivo que se están buscando maneras de conseguir una dotación económica con la que poder actuar sobre el tramo de la Ronda de Poniente que se encuentra en peor estado", explicó. "Se están manteniendo reuniones para ver de dónde se puede obtener una pequeña partida para esta obra", señaló a Chica.