Salobreña da los primeros pasos para la remodelación de su paseo

La aspiración de Salobreña de tener un nuevo paseo marítimo en su totalidad, mientras que hace un tiempo se veía como algo lejano, comienza a tomar forma, a pesar de las dificultades. El pleno de la Villa acordó solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la redacción de un proyecto técnico que defina las obras necesarias para acometer la terminación del tramo restante que queda por remodelar.

Como consecuencia de los temporales sufridos en la costa salobreñera en el año 2015, se han venido ejecutando distintas obras de reparación y remodelación del tramo afectado, desde la urbanización Salomar 2000 hasta la desembocadura del Guadalfeo, en donde, además de nuevo murete y escollera enterrada de defensa para recuperar sección de playa, se han incorporado los espacios libres públicos colindantes al anterior Paseo Marítimo.

Asimismo, también se está llevando a cabo en la actualidad la ejecución del nuevo Espacio Libre del Litoral resultante de la ordenación del Plan Parcial TH1, que se desarrolla en la Playa de la Guardia.

Por todo ello, desde el gobierno municipal se han venido realizando las gestiones directas ante el Ministerio de Medio Ambiente para impulsar el conjunto de actuaciones que son de su competencia en la terminación del Paseo Marítimo.

Además, y como actuación complementaria a dicha remodelación, está prevista la implantación de una estructura de defensa y retención -un espigón- de los áridos que forman la Playa de la Charca, situado en la prolongación del margen derecho de la desembocadura del Guadalfeo, que garantice y asegure la estabilidad de la playa. Esta actuación se encuentra en fase de encargo del proyecto técnico que la precise para proceder a su contratación y ejecución.

Para la alcaldesa de la Villa, María Eugenia Rufino, "es el momento oportuno para plantear qué va a ocurrir con el tramo del paseo que queda aún por rehabilitar, entre la urbanización Salomar 2000 y el Peñón, siendo la culminación de todas las gestiones realizadas hasta ahora".

Según Rufino, en la reunión que mantuvo hace unas semanas en Madrid con la Dirección General de Costas "se llegó al acuerdo de comenzar a trabajar de forma conjunta en la redacción del proyecto con el fin de que el paseo quede totalmente finalizado en los próximos años". De hecho, desde allí le aconsejaron que empezara con la tramitación de la parte antigua que está pendiente de remodelar, para lo cual se ha puesto manos a la obra.

Por otro lado, en esa misma reunión, Costas garantizaba que "para Semana Santa estarían finalizadas las obras pendientes en la zona que va desde el río hasta Salomar 2000". Sin embargo, no sólo no están terminadas, sino que no han empezado, por lo que existe "preocupación" y esperan que la administración cumpla su promesa.