Santa Fe sale a la calle para clamar contra su "falta de seguridad"

Flores, velas, peluches y fotografías, objetos que componen un pequeño altar ubicado en uno de los árboles de la avenida América de Santa Fe, lugar en que el pasado miércoles, un joven de 24 años estrelló su coche tras haber recibido un disparo en el abdomen. Este crimen, por el que acabó detenido Rafael R. M., ha sido la fatídica cara visible de un problema que desde hace tiempo no ha dejado de crecer y sembrar la preocupación entre los vecinos del municipio: la marihuana. Ante ello, se ha convocado para esta tarde una concentración en la Plaza de España para exigir más medidas de seguridad en la localidad.

"La marihuana está haciendo mucho daño" o "la droga va a hacer que esto acabe muy mal" eran dos de las frases que más se repetían desde hace tiempo entre los vecinos y comerciantes de Santa Fe. Dos premisas que al final acabaron cumpliéndose el pasado miércoles, cuando un joven de 24 años era asesinado a manos de un conocido de toda la vida, tras una presunta disputa relacionada con la 'maría'.

Un joven de 24 años falleció el miércoles tras recibir un disparo en el abdomenEl Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía a apoyar la concentración de hoy

"Estamos muy preocupados. La marihuana no deja de hacer daño al pueblo y cada vez va a peor. Vemos que las instituciones no hacen nada, que la Policía no hace nada... La falta de seguridad es un hecho, y no podemos seguir así. El pueblo está indignado con los últimos acontecimientos. Esto hay que pararlo de alguna manera". Así hablaba un vecino de Santa Fe con el que pudo contactar Granada Hoy que, como la mayoría, prefiere permanecer en el anonimato ante ese temor que existe en el municipio tras el crimen de la pasada semana.

Existe "una tensión irrespirable" y hay temor a que lo sucedido desemboque en una "guerra" entre bandas dedicadas al tráfico de marihuana, porque "hay un déficit de medidas de seguridad muy preocupante".

Según fuentes de este periódico, el acusado del homicidio, que tenía antecedentes por asuntos relacionados con la marihuana, alardeó de su "hazaña" tras disparar a la víctima, a la cual conocía desde el colegio y que trató de huir en su vehículo tras ser alcanzado por la bala.

El agresor quiso "dar un susto" al joven y lo contó por el municipio esa misma tarde, supuestamente sin saber que lo que realmente había provocado era la muerte de este chico, que no tenía antecedentes y que era muy querido y conocido en Santa Fe.

Pese a que el presunto homicida ya está en prisión -el juez decretó su ingreso en prisión tras ser detenido-, el "miedo a lo que pueda venir de continuar en la misma situación" ha provocado que se convoque para hoy una concentración en la Plaza de España. Se trata de un acto de repulsa y condena ante lo sucedido, así como un llamamiento a las autoridades para "tomar medidas" al respecto, que tendrá lugar a las 19:30 horas.

Ante ello, el Ayuntamiento de Santa Fe confirmó ayer su apoyo a esta concentración. A través de un comunicado, desde el Consistorio indicaron que durante los últimos días se ha asistido "a un incremento de la preocupación y sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía", por lo que expresaron "sentir el deber de emprender acciones más contundentes y rotundas en materia de seguridad y convivencia pacífica".

Para ello, desde el Ayuntamiento ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno "medidas tales como un incremento de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como una mayor coordinación y colaboración entre los mismos", para devolver al municipio "el clima de armonía y convivencia pacífica que siempre ha imperado".

Asimismo, desde la corporación municipal indicaron que no quieren "permanecer impasibles ante las distintas formas de violencia", por lo que hacen un llamamiento "a todos los vecinos a aunar esfuerzos apoyando la concentración para erradicar esta terrible lacra social".