Sanz pide no "enfrentar" a los puertos por la línea Motril-Melilla

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, comentó ayer en Motril a preguntas de los periodistas sobre la falta de ayudas de la línea Motril-Melillla y la situación de desventaja respecto a sus competidores que pone incluso en peligro esta conexión, que "no hay que buscar enfrentamientos entre unos puertos y otros".

Sanz explicó que no puede recibir la dársena motrileña las ayudas que perciben ciudades como Málaga y Almería, porque "están reguladas por una normativa de la época del PSOE, de 2006", la cual señaló que no se puede modificar, porque se trataría de una cuestión que habría que someter a la UE y que, en ese caso, las consecuencias podrían ser aún peores.

Destaca que "se buscan mecanismos legales para dar una solución"

Antonio Sanz subrayó que la dársena granadina cuenta ahora con "inspección fronteriza vegetal, hoy tenemos una infraestructura establecida, hemos reforzado fuerzas y seguridad del Estado, entonces, lo único que no se puede discutir es el apoyo del Gobierno de España al Puerto de Motril". Hizo hincapié también en que "puede utilizarse esto como enfrentamiento político", pero que la "responsabilidad no la tiene este gobierno, sino el anterior". Sin embargo, afirmó que "me consta que estamos buscando mecanismos legales desde el Congreso de los Diputados y desde la Subdelegación del Gobierno" para buscar una solución a este tema.

La Plataforma en Defensa de la Línea Motril-Melilla se reunió recientemente en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios de la capital con diputados del Congreso por la provincia de Granada para demandar la creación de una iniciativa parlamentaria que asegure igualdad de condiciones a las navieras que operan en el Puerto de Motril, frente a las ayudas que reciben Almería y Málaga.