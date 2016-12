El alcalde de Loja acusa a Cultura de estar "matando" el casco histórico

Tras la nota de prensa en la que la Delegación Provincial de Cultura de la Junta amenazó al Ayuntamiento de Loja con una posible sanción "si se demuestra que la corporación lojeña ha incumplido su deber de mantener en buen estado el inmueble de la Casa del Marqués", el equipo de gobierno lojeño salió ayer al paso de las manifestaciones del delegado del ramo, Guillermo Quero.

Al respecto, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, lamentó la falta de colaboración de la Junta con este proyecto. "Por lo que se ve esta es la nueva forma que tiene la Junta de comunicarse con el Ayuntamiento. El señor Quero no ha llamado ni al alcalde ni al concejal responsable ni se ha puesto en contacto con este Ayuntamiento para pedir información, sino que ha mandado una nota de prensa atacando al Consistorio lojeño y amenazando con posibles sanciones por una supuesta falta de actuación de la corporación municipal. Esto es muy grave y no es serio ni lo que la ciudad de Loja merece", aseguró Camacho.

El regidor llegó a tachar de "mentiroso" al delegado de Cultura quien afirmó en la nota de prensa que el primer edil lojeño no le ha pedido cita. "Miente sabiendo que lo hace, porque yo he hablado con él por teléfono pidiéndole una cita y también lo ha hecho mi secretaria y yo mismo con su secretaria, y a día de hoy no he recibido respuesta para ser atendido. Además, hace un mes fuimos y nos atendió el jefe de servicio y los técnicos de Cultura, pero el delegado no lo hace. Pero sí nos amenaza a través de una nota de prensa, demostrando un gran sectarismo y partidismo".

Además, Camacho criticó que la Junta no tenga dinero para invertir en infravivienda desde 2009 en Andalucía "pero sí lo tiene para ampliar el presupuesto de Canal Sur Televisión", lamentó.