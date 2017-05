La alcaldesa de Almuñécar traslada su rechazo a la instalación de la mejillonera

La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, destacó ayer "el esfuerzo importante que hace el Ayuntamiento sexitano ante la temporada estival, porque es una época muy importante para Almuñécar y La Herradura, ya que supone la creación de muchos puestos de trabajo y riqueza y, sobre todo, porque tenemos que vender la mejor cara de la Costa Tropical, que sigue siendo la gran desconocida del litoral andaluz".

Así lo manifestó la regidora sexitana durante la presentación de las Jornadas de Turismo Activo. Herrera también pidió "una puesta en común" para eliminar el turismo estacional y para que la calificación de nuestras playas suba "y para ello las administraciones tenemos que implicarnos con el sector empresarial e incentivar todo aquello que favorezca el turismo en nuestra zona".

Herrera no dudó en aprovechar la ocasión para realizar dos reivindicaciones "para que suba la calificación" de las playas del municipio sexitano. "La primera es manifestar mi más rotundo rechazo a la instalación de la mejillonera, porque una zona como ésta de tanta belleza natural no merece una plataforma a escasos metros de la costa porque no es lo mejor para la zona desde el punto de vista turístico o medioambiental. No es lo más agradable para los visitantes", dijo, antes de informar que desde el Consistorio sexitano "se han planteado ante la Junta informes con argumentos técnicos turísticos y medioambientales" para sostener esta postura. Por otro lado solicitó "el apoyo" del delegado de Economía y Empleo para que haga llegar a la Junta el malestar existente en el sector náutico sexitano por la normativa que obliga a sus instalaciones a trasladarse a los extremos de las playas.