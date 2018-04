La alcaldesa de Guadix acusa al PP de "paralizar la ciudad"

La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea, acusaba ayer al PP de estar "paralizando la ciudad" con un objetivo "electoralista o partidista", por lo que pedía a esta formación que presente "una alternativa" de candidato a la Alcaldía y de presupuestos para 2018.

Inmaculada Olea, que descartó su dimisión, realizaba ayer estas declaraciones en rueda de prensa tras perder el pasado miércoles la confianza del Pleno, la cual solicitó vinculada a la aprobación del proyecto socialista de presupuestos municipales.

Para Olea, el portavoz municipal del PP, Jesús Lorente, "no goza de autonomía" y "la oposición en Guadix la está haciendo su formación política a nivel provincial". En el Pleno extraordinario para abordar la cuestión de confianza, Olea contó con nueve votos en contra (siete del PP y dos de los concejales no adscritos), siete votos favorables (seis de su grupo y uno de Gana Guadix) y una abstención (Izquierda Unida).

De esta forma, se abre ahora el plazo de un mes para que los grupos de la oposición presenten una moción de censura con proyecto y candidato alternativo. Previsiblemente esta posibilidad no se va a dar, pues, según el reglamento, el PP no podría apoyarse para presentarla en los dos ediles no adscritos y requeriría del apoyo de Gana Guadix e IU, que lo han descartado.

Si la oposición no consigue articular un candidato y un proyecto de presupuestos municipales alternativos, en un mes quedarán aprobadas automáticamente las cuentas planteadas por el equipo de gobierno socialista.

Ayer, Olea incidía en que la oposición tiene un mes para conseguir los apoyos necesarios, "que son once votos", según explicaba en una nota de prensa, y recordaba que su compromiso con la ciudad es para cuatro años. "No voy a hacer como otros alcaldes que se van en situaciones difíciles", concluía, abriendo también la puerta a apoyar una propuesta alternativa de presupuestos si la oposición consigue articularla.