La bioeconomía, clave en el medio rural para lograr su crecimiento

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta apunta a la "prioridad" de la bioeconomía como una "oportunidad" de crecimiento, en especial, del medio rural, sobre la base de un modelo de negocio sostenible. Así lo puso de relieve el viceconsejero, Ricardo Domínguez, durante el lanzamiento, en Granada, del proyecto Reinwaste (Remanufacture the food supply chain by testing Innovative solutions for zero inorganic waste), que nace para impulsar la reducción de residuos en los sistemas agroalimentarios y el aprovechamiento integral de los subproductos.

Domínguez destacó la importancia de que la Comisión Europea haya seleccionado a Andalucía como región modelo para liderar el camino hacia un desarrollo sostenible de la industria química en Europa, algo que se ha traducido en la evaluación y apoyo técnico sobre un concepto que, según ha anunció, recibirá un espaldarazo "trascendental" en los próximos meses con la aprobación de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular.

La estrecha coordinación entre ésta y la iniciativa Reinwaste, que, encabezada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y enmarcada dentro de la segunda convocatoria del Programa de Cooperación MED 2014-2020, tendrá una duración de dos años y un presupuesto de 2,5 millones de euros, y permitirá, a juicio del viceconsejero, "maximizar el impacto en nuestra comunidad".

En concreto, el proyecto apuesta por la reducción de los desechos en origen, sobre todo a través de la prevención y de una mayor valorización de los materiales inorgánicos procedentes del sector agroalimentario, tales como plásticos (naylon, coberturas de invernaderos o envases de agroquímicos) o embalajes.