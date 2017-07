Los bomberos de Motril denuncian que se encuentran "bajo mínimos"

El parque de Bomberos de Motril se encuentra en estas fechas, en las que la población aumenta considerablemente en el litoral granadino, bajo mínimos. Según aseguraron a Granada Hoy desde el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), esta "situación de peligro" ya es conocida por los responsables municipales, aunque de momento y con la negociación bloqueada, no tiene visos de solucionarse. El problema no es nuevo, pero con el tiempo no ha hecho más que acrecentarse.

El 18 de septiembre de 2009 se firmó un convenio para los trabajadores del Ayuntamiento de Motril en el que se incluía un anexo de Bomberos donde se establecía un mínimo de siete bomberos para cada turno de trabajo. "Este número se establece tras un estudio de las posibles intervenciones de los bomberos, ya que para un incendio en vivienda son necesarios un camión cisterna con cuatro bomberos, y un camión escalera con dos bomberos, además de un bombero en el parque para atender el teléfono", dicen desde el SAB.

Esas siete personas era "el mínimo, no lo ideal", pues el Parque de Bomberos de Motril atiende a un área que va desde Salobreña hasta Albuñol, además de una amplia zona de La Alpujarra, y si hay una intervención en alguna de las localidades que se encuentran a una hora de distancia de Motril, es imposible atender otra emergencia.

En los últimos años la plantilla de Bomberos se ha reducido notablemente, desde 2009 no se convocan plazas y cada vez son menos debido a las jubilaciones, esto provoca que en la actualidad el personal de guardia se reduzca a cinco o seis bomberos la mayoría de los días, "totalmente insuficiente ante cualquier servicio de importancia o la coincidencia de dos servicios a la vez, puede darse el caso de que alguien llame solicitando bomberos y le digan que tiene que esperar a que vuelvan de La Alpujarra", añaden desde el sindicato.

"Es muy serio, estamos hablando de personas, no se pueden usar estadísticas de servicios cuando hablamos de la integridad de las personas, toda estadística se destruye cuando el afectado es uno mismo, yo no soy un número ni usted tampoco debería de serlo", expresaron estas fuentes.

El año pasado se tuvieron que reforzar los turnos en verano, refuerzos que a día de hoy aún se les adeuda a los Bomberos. Este verano la situación es peor y por parte de los bomberos se han presentado propuestas, aunque ellos estiman que han sido "desoídas".

"Nos dicen que no hay dinero para sacar plazas pero traen bomberos de otros parques, nos dicen que no hay dinero para pagar la deuda, pero van a pagar nuevos sueldos", señalaron molestos, al tiempo que relataron que esta misma semana se ha producido un incendio para el que no ha habido efectivos de Motril suficientes y han tenido que recurrir a bomberos de Granada.

"Como solución se nos impone traer bomberos en comisión de servicio, ¿Van a solucionar el problema?, más bien se va a empeorar, con uno o dos bomberos, cuando la necesidad es de 20 efectivos, no se cubren las necesidades de los ciudadanos, estas comisiones usan el presupuesto para la convocatoria de nuevas plazas, con lo que bloquean las plazas para los opositores que se preparan buscando un nuevo empleo, muchos de ellos de la ciudad de Motril, además tienen un sobrecoste de unos 2.000 euros en equipamiento". Por todo ello, no les parece una buena solución.