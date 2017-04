Los bomberos de Motril, sin refuerzo de plantilla desde 2009

El Cuerpo de Bomberos de Motril es uno de los más queridos por los ciudadanos de la Costa. Sin embargo, detrás de su buen hacer o la sonrisa que les dispensan a los niños, existe una situación complicada. Tanto, que, hartos de no ver una solución a sus problemas, han decidido incluso recurrir a movilizaciones si no se remedia. Y es que cuando reciben una llamada no sólo están concentrados en que todo salga bien, sino que rezan por que no ocurra nada en otro lugar alejado, pues no podrían atenderla por falta de personal. Aparte, este Parque cuenta con menos efectivos cada día, pues la plantilla se jubila y no se renueva. De hecho, la última promoción se remonta al año 2009.

La sección sindical de Motril del Sindicato Andaluz de Bomberos alerta de que están pasando por una situación "crítica" y que dificulta "poder desempeñar satisfactoriamente las intervenciones que surgen a diario". Asimismo, pone énfasis en que la falta de personal "repercute directamente en la seguridad de todos los ciudadanos que viven en esta amplia zona de actuación".

Los trabajadores del servicio anuncian movilizaciones si no se amplían los efectivos

Los bomberos de Motril actúan desde Salobreña hasta Albuñol además de buena parte de la Alpujarra. En total, según datos del Ayuntamiento, sirven a unas 100.000 personas, ya que prestan sus servicios a Los Guájares, Gualchos-Castell de Ferro, Lújar, Motril, Polopos, Rubite, Salobreña, Vélez de Benaudalla, Lanjarón, Albuñol, Sorvilán y El Pinar.

De ahí que el secretario general de la sección sindical de Motril, Jorge Fernández, indique que "si se realiza una intervención en una de estas localidades, los ciudadanos de Motril quedarían desatendidos durante varias horas, pues al tiempo de la propia actuación fuera del municipio hay que añadir los tiempos tanto de la ida como de la vuelta". Y denuncia que "se hace imposible una doble intervención en la mayoría de los casos".

La peor época del año es, sin duda, el verano y otras fechas vacacionales en las que la población aumenta y, con ella, las llamadas al Parque de Bomberos, el cual tiene que hacer frente a estas situaciones encontrándose "bajo mínimos" y "con turnos que no llegan a cubrir el personal acordado en el convenio firmado entre los Bomberos y el Ayuntamiento". En este acuerdo se estipula el número mínimo de efectivos para poder actuar con seguridad en un incendio.

Asimismo, no sólo no se cubren las jubilaciones, sino que no se renueva con personal joven, por lo que la plantilla ahora mismo tiene una media de edad de 40 años, en una profesión en la que la forma física es muy importante.

Los 70 efectivos de 2009 se han visto reducidos a 49, pero, contando con el personal de oficina, "al final quedan tan sólo unas 40 personas disponibles" para las salidas, dice Fernández. Como anécdota, el año pasado se entregó la Cruz a la Constancia en la Categoría de Bronce por sus 15 años de servicio en el Cuerpo a 9 bomberos y en la Categoría de Oro, por sus 35 años de trabajo, a 3. Y en un plazo de dos años, se jubilarán tres personas.

Según Fernández, "este grave problema se ha expuesto en el Ayuntamiento desde hace más de un año, y miran para otro lado, no dan solución, pretenden que la falta de personal se cubra con horas extras, que cuando se realizan no se pagan y van creando una deuda cada vez mayor. Las soluciones que se proponen no son valoradas y la situación se agrava cada día".