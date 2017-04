En busca de soluciones para acabar con laexclusión financiera

Una de las principales misiones de las cajas de ahorros, cuando todavía podían llamarse así, era luchar contra la exclusión financiera, brindar a los vecinos de los municipios pequeños la posibilidad de realizar todas sus gestiones bancarias sin necesidad de trasladarse hasta el pueblo más cercano. Sin embargo, la reestructuración financiera que ha llevado a las cajas a convertirse en grupos bancarios también les ha hecho dejarse por el camino algunos de sus principios y, en aras de la austeridad y de la concentración, cerrar oficinas en muchos de esos pequeños municipios, que hoy se encuentran de nuevo excluidos del sistema financiero.

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía, en Granada hay 35 municipios que no cuentan con ninguna oficina bancaria. Esta molesta situación, que se da principalmente en localidades cuya población no supera las mil personas- excepto en localidades como Arenas del Rey (1.241), Cortes y Graena (1.043), Polopos (1.680), Villamena (1016) y Alpujarra de la Sierra (1.041), Güevéjar (2.540)-, afecta a un total de 34.906 granadinos, que no tienen más remedio que trasladarse a otros municipios para realizar sus gestiones financieras, o aprovecharse de las posibilidades que ofrece la banca online. El problema es que en muchos de esos municipios la mayoría de la población es mayor, por lo que, salvo excepciones, no tiene tanto dominio de las nuevas tecnologías como para confiarles a ellas sus finanzas.

24.483Granadinos. No cuentan con ninguna oficina financiera ubicada en su municipio

Tras los últimos planes de ajuste de bancos y cajas, el listado de municipios sin opciones financieras está compuesto por Agrón, Alamedilla, Aldeire, Alicún de Ortega, Alpujarra de la Sierra, Almegíjar, Beas de Guadix, Bácor Olivar, Bubión, Busquístar, Calicasas, Cáñar, Carataunas, Cástaras, Cortes y Graena, Domingo Pérez, Dúdar, Escúzar, Ferreira, Gobernador, Gorafe, Güevéjar, Huélago, Tocón, Játar, Juviles, Lentegí, Lobras, Lugros, Lújar, Marchal, Murtas, Nívar, Pampaneira, Pinos Genil, Polícar, Polopos, Pórtugos, Rubite, Soportújar, Sorvilán, Turón, Villamena y Víznar.

Aunque no son pocos los municipios afectados por la exclusión financiera (un 26,1% del total de la provincia), el número de habitantes que la padecen es bastante menos significativo. Los 24.483 ciudadanos que no cuentan con ninguna oficina financiera ubicada en su municipio apenas representan un 2,7% del total de la población granadina.

La Diputación de Granada y los municipios afectados por la exclusión financiera llevan casi un año sumando esfuerzos para reclamar la prestación de servicios bancarios en las poblaciones en las que se han suprimido. Así lo decidieron en una reunión mantenida en la sede de la institución provincial, convocada por el presidente de la Diputación, José Entrena. Al encuentro, acudieron más de una treintena de alcaldes y alcaldesas de municipios en los que se han desmantelado los servicios bancarios, y el portavoz del grupo provincial de IU, Juan Francisco Arenas.

En la reunión se acordó impulsar iniciativas, como la presentación de mociones en los ayuntamientos afectados, así como enviar un escrito a los responsables territoriales de las entidades que operan en la provincia y solicitar reuniones con los directores territoriales de las entidades y con la subdelegación del Gobierno para acudir al FROB y al Ministerio de Hacienda.

Un servicio imprescindible

El territorio rural, y sobre todo los municipios de menos de 2.000 habitantes, tiene que luchar contra otro impedimento, que va en detrimento de la población envejecida y que en una sociedad de bienestar se considera un servicio "imprescindible", como coinciden en señalar todos los representantes políticos representados en la mesa de trabajo. Estos apelan a la necesidad de que todo núcleo de población deba contar con al menos un cajero automático y con un servicio de atención personal, aunque sea mínimo semanal, para atender a los vecinos que así lo precisen.

"Los servicios financieros no solo son un negocio, sino un derecho", afirmó Entrena y apeló a la responsabilidad que tienen los gobiernos para garantizar ese derecho. "Creemos que puede haber soluciones que den respuesta a esta situación de exclusión financiera".

El presidente de la Diputación ha mostrado la disposición de la institución provincial y de los ayuntamientos a colaborar en la búsqueda de soluciones. "Los ciudadanos tienen que tener servicios para que no se cierren nuestros pueblos", precisó. En su opinión, la exclusión financiera es "un problema importantísimo".

Por su parte, el portavoz de IU en la Diputación, Juan Francisco Arenas, señaló que su grupo ha estado apoyando en todo momento la iniciativa de buscar soluciones a la situación de exclusión financiera que sufren muchos municipios. "Consideramos que bancos como BMN, que tienen un capital público, deben responder a los intereses públicos con responsabilidad social, que es obligatoria", precisó.