Se buscan empresas delsector industrial

El sector industrial de la provincia granadina no pasa por su mejor momento. El peso de la industrialización en el Producto Interior Bruto (PIB) de Granada es de tan solo un 8%. Una cifra que nos coloca en la última posición dentro de la comunidad autónoma, por debajo de la media andaluza y española.

Debido a esta situación, se constituyó el año pasado la Mesa Provincial por la Industrialización de la provincia, con el objetivo claro de buscar soluciones para poner fin al déficit histórico que sufre este sector. Una iniciativa fruto del Pacto Andaluz por la Industria impulsado por la Junta de Andalucía, para duplicar el peso del sector industrial en el PIB y fomentar el empleo y crecimiento mediante vías de desarrollo.

También hace un año se fijó la realización de un estudio de diagnóstico sobre la situación de los suelos industriales de la provincia para analizar sus fortalezas, debilidades y oportunidades. Y así poder trazar estrategias para mejorar el estado de las áreas industriales.

Precisamente, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena y la diputada de Desarrollo Sostenible y Empleo, Ana Muñoz, han presentado esta semana este catálogo de suelo industrial de Granada del que se desprende que casi el 50% de estas zonas industriales está disponible.

El informe llevado a cabo por la Diputación recoge en el conjunto de la provincia de Granada un total de 123 zonas catalogadas como industriales, de las cuales 18 no están desarrollas ya que no disponen de ningún tipo de infraestructura ni servicio.

Según los resultados del estudio, la superficie industrial con infraestructuras y servicios existentes en la provincia de Granada abarca 20,7 millones de metros cuadrados, de los que 10,8 millones de metros están ocupados y 9,8 millones, disponibles. Por tanto, el 48% del suelo industrial de la provincia está disponible en la actualidad para posibles inversores.

Por otro lado, el estudio también advierte de las carencias de muchos de esos espacios, particularmente relacionadas con el suministro eléctrico. "De ahí que insistamos al reclamar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la inclusión del eje Caparacena-Baza-La Ribina en el plan energético nacional; es esencial para el desarrollo provincial", apuntó el presidente.

José Entrena señaló que "este trabajo nos da la imagen de cómo estamos; una imagen que presenta aspectos positivos y negativos", y añadió como conclusión que existe "una gran disponibilidad de parcelas de suelo industrial".

El catálogo en la web

La página web (www.granadaempresas.es)aloja este catálogo, que contiene un diagnóstico sobre la situación del suelo industrial de la provincia, con sus oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Este análisis, según Entrena, "es imprescindible para impulsar el sector industrial, que es el objetivo de la Mesa por la Industria".

Por su parte, la diputada de Desarrollo Sostenible y Empleo, Ana Muñoz, explicó el funcionamiento de la web y de los datos que están alojados en www.granadaempresas.es. "Un importante recurso para los empresarios emprendedores", apuntó.

Ana Muñoz precisó que el trabajo de campo se ha desarrollado durante el último trimestre de 2017, y se ha llevado a cabo a través de análisis documentales y entrevistas con responsables municipales, asociaciones empresariales, gestores de polígonos, empresarios y trabajadores de todos los polígonos o áreas industriales de la provincia.

"Ofrecemos una herramienta muy importante pensada para personas que estén buscando un emplazamiento para su empresa en un área industrial, teniendo toda la información relativa a la ubicación, a los servicios y a las prestaciones", expuso la diputada.

Por último, Muñoz ofreció algunos datos que se desprenden del trabajo. Por ejemplo, que existen 123 áreas industriales en Granada, y que en 67 de ellas son los ayuntamientos los que se encargan tanto de la gestión del polígono, como de la promoción del suelo; en 26 la gestión es mixta; y en 30 la gestión es completamente privada.

El catálogo también revela algunas de las carencias a nivel de infraestructuras y servicios en algunos polígonos como el asfaltado de viarios no están desarrolladas en cerca de 11%, en el 43% de los casos no se dispone de alumbrado público, mientas que en otros casos no se dispone de saneamiento (19%). o redes de telecomunicaciones (21%).

Mesa por la industria

En la Mesa por la Industria están representados, además de la propia Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Cámara de Comercio de Motril, Cámara de Comercio de Granada, Confederación de Empresarios, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, Asociación de Jóvenes Empresarios, Asociación de Mujeres Empresarias, FAECA, Puerto de Motril, los polígonos industriales Asegra y Juncaril, sindicatos UGT, CCOO, Universidad de Granada, Parque Tecnológico de la Salud, Confederación de Profesionales Autónomos de la Economía Social Andaluza, y los grupos políticos de PSOE, PP, Izquierda Unida, Ciudadanos y 'Vamos, Granada'.

Para concluir, el presidente de la Diputación de Granada aseguró que la Mesa Provincial por la Industria "sigue trabajando" para analizar los datos del catálogo del suelo industrial; trazar las líneas estratégicas a implementar para la mejora del sector industrial y elaborar un plan que contribuya a atraer empresas a las áreas industriales.