El campo granadino se la juega con la PAC 2020

Bajo el título PAC a partir de 2020: diseñando las ayudas desde el territorio y dentro del ciclo de desayunos informativos organizados por Granada Hoy, la sede de BMN acogió el pasado viernes, una jornada en la que el sector de olivar debatió el nuevo marco de la Política Agraria Común.

Un evento donde políticos, representantes de cooperativas y de agrupaciones de agricultores expusieron los pros y los contras sobre la política europea en el ámbito oleícola en tres mesas donde se pudieron apreciar las diferencias existentes.

Con la presencia de Salvador Curiel, director de BMN-CajaGranada como representante de la empresa anfitriona, el acto estuvo moderado por Magdalena Trillo, directora de Granada Hoy así como por Luis Chacón.

Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Granada y uno de los patrocinadores del evento, abrió la sesión indicando que "la PAC debe ser sensible con las características que identifican y definen nuestra agricultura, por lo que hay que buscar mecanismos de ajuste que compensen las deficiencias naturales y sociales de cada territorio. Sólo así garantizaremos la competitividad de nuestros productores de aceite".

A su vez, María Ángeles Blanco, vicepresidenta tercera de la Diputación de Granada, hizo énfasis en la importancia de las ayudas directas de la PAC para "contribuir al mantenimiento de los pueblos, sus tradiciones y el entorno rural".

Por su parte, Manuel García, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, apostó por "una PAC fuerte que mantenga el nivel de renta de los agricultores y que se adapte a la diversidad de producción con la que contamos, que fomente el empleo en las zonas rurales, la innovación y esté orientada al desarrollo social, económico y medioambiental".

Gran parte del protagonismo lo asumió Clara Aguilera, y es que no siempre los agricultores y empresarios del sector tienen la oportunidad de escuchar de primera mano las novedades. La eurodiputada socialista, granadina de nacimiento, expuso las líneas estratégicas de la PAC a partir de 2020. Aguilera señaló que el nuevo marco financiero se está empezando a negociar pero con una preocupación y es que el Reino Unido no estará presente debido al Brexit. La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo apuntó que "España es uno de los países más beneficiados en el reparto de la política europea, y en concreto Andalucía recibe ayudas directas superiores a otros territorios de Europa. Unos derechos históricos que muchos países quieren eliminar de una vez y que supone un gran margen para nuestra comunidad". Al hilo, la eurodiputada señaló que "todos quieren más presupuesto a costa de que Andalucía tenga menos".

Asimismo, hizo un resumen de los aspectos aprobados en el Parlamento Europeo, entre los que destaca la figura del agricultor activo y, en particular, que se tenga en cuenta la renta agraria de los mismos. Aguilera declaró que "yo soy partidaria de tener en cuenta la actividad agraria, que se le ayude al que la lleva a cabo aunque no viva de ello". Los jóvenes agricultores es otra de las preocupaciones de Europa, dado que hay muchas limitaciones para ellos; así como las ayudas acopladas, que son unos programas que para determinados cultivos el Estado establece una ayuda adicional como es el caso del olivar en pendiente. Lo que se pretende es que cada año, si así lo quiere el Estado, se puedan introducir alguna modificación y no como hasta ahora. Que se tenga, en definitiva, una mayor flexibilidad. El déficit de proteínas vegetales, que obliga a importarlas, así como la aplicación del greening o pago verde, fueron otros de puntos que trató la eurodiputada.

Por último, resaltó que "la agricultura es una actividad económica que genera empleo, pero también aporta bienes sociales de los que no podemos prescindir. Trae cohesión territorial y que las zonas rurales no queden despobladas. Las ayudas han sido, son y serán necesarias porque el sector agrario aporta bienes a la sociedad que ésta tiene que pagar".

Tras la intervención de Clara Aguilera, se dio inicio a la segunda mesa redonda que bajo el título Diseñando la PAC desde el territorio, se pudo analizar la realidad del día a día. Abrió el debate Juan Rafael Granados, vicepresidente de cooperativas agro-alimentarias, que destacó que "la PAC debe representar un incentivo a la competitividad, a la incorporación de jóvenes a nuestra agricultura, a la innovación y a una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Debe ser sensible con las singularidades de las distintas provincias, por lo que necesitamos mecanismos que compensen estas deficiencias". "Queremos una PAC que fomente la concentración de la oferta en cooperativas y organizaciones de productores, con mecanismos eficaces que permitan reequilibrar la cadena agroalimentaria y trasladar un mayor porcentaje de valor añadido a los productores", manifestó.

Por su parte, Manuel del Pino, secretario general de ASAJA Granada, apuntó las deficiencias que la PAC tiene, entre las que se encuentran la necesidad de reforzar la presencia del productor dentro del valor de la cadena alimentaria. Para ello solicitó "la flexibilización de las normas de la competencia, que sean diferenciadas y adaptadas a la especificidad del sector". Igualmente, señaló la importancia de la consolidación de los presupuestos para poder redistribuirlos de manera distinta, y puso por ejemplo el hecho de que Andalucía reciba más ayudas que más de veinte países de la Unión Europea. También aludió a los problemas que tiene la PAC cuando hay precios bajos dado que "no tiene mecanismos suficientes para paliar dicho descenso".

A su vez, Nicolás Chica, secretario general de UPA Granada, quiso incidir en la definición de la figura del agricultor activo del que dijo que "es importante que se le reconozca". Propuso que España debe ser "el líder en la negociación porque de no hacerlo quedará en un papel meramente representativo". Además, recordó que la PAC "no discrimina entre los profesionales y los que no lo son, entre los que sudan la agricultura y los que no lo hacen". Entre los retos de la nueva política agraria deben estar el recambio generacional que no se produce por las "limitaciones económicas que hacen imposible que se pueda acceder a la actividad agraria o ganadera. Necesitan pulmón financiero y ellos no lo tienen". Es por ello por lo que necesitan ser ayudados por las instituciones para que "se pueda rejuvenecer el tejido productor del sector agro-ganadero". Chica cerró su discurso apostando por una PAC fuerte y cohesionada con un presupuesto "alto, digno, respetuoso y justo".

Cerró la mesa redonda Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva, que incidió en la importancia de introducir en la PAC "la autorregulación pero no nos lo permiten". En cualquier caso, llamó a aprovechar "las sinergias que existen en torno a las almazaras y desarrollarlas gracias a los Grupo de Desarrollo Rural".

La jornada también sirvió para conocer la actividad que realiza la Interprofesional del Aceite de Oliva, que es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización y que tiene como objetivo promocionar el consumo de los aceites de oliva de España en todo el mundo. Antonio Martínez, director de comunicación de la misma, expuso la tarea que realizan, destacando la apertura de mercados como el indio o el chino. Asimismo, manifestó que "asumimos que en nuestro país difícilmente los españoles van a consumir más aceite de oliva, pero sí podemos darle a conocer qué consumen y qué propiedades tiene". Para ello, han llevado a cabo distintas actividades, explicando las distintas variedades de aceite haciendo que la gente las pruebe, así como campañas publicitarias en todo el mundo con Rafael Nadal a la cabeza.

Cerró la jornada Pedro Bruno, miembro del Consejo de Administración de Ifeja, que expuso las novedades de Expoliva, la feria más importante del aceite de oliva que se celebrará a partir del miércoles en Jaén. Expoliva espera batir en su decimoctava edición los números de visitantes de hace dos años, esperando superar "los 50.000 visitantes profesionales", concluyó.