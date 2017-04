Los chiringuitos confían en comenzar hoy los días más fuertes de todo el año

Los más de 60 chiringuitos que operan en la costa de Granada confían en afrontar esta Semana Santa "los días más fuertes del año" gracias a la llegada masiva de turistas, después de que las actuaciones de regeneración y puesta a punto permitan asegurar el buen estado de las playas para la campaña.

Si se cumplen las previsiones de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo, la Costa Tropical encabezará las cifras de ocupación hotelera en la provincia durante estos días festivos, llegando a ocuparse el 83% de las camas disponibles.

Los establecimientos que están a pie de playa son conscientes de este extremo y desde hace semanas están "haciendo el rodaje" para recibir al turista, que será mayoritariamente nacional, según ha relatado el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo.

"Si el tiempo acompaña, podemos hablar de los días más fuerte del año, pues se juntan los turistas nacionales que cogen vacaciones en julio y en agosto", relata el empresario.

La asociación aglutina a 65 establecimientos y todos excepto uno estarán abiertos esta Semana Santa, ya que el asunto de las concesiones "está prácticamente superado" y estos negocios están logrando cada vez más romper la estacionalidad y funcionar durante el resto del año mediante instalaciones que les resguardan frente a la lluvia y el viento.

La mayoría de los negocios a pie de costa son restaurantes y cafeterías, pero cada vez van cogiendo más presencia los vinculados a las actividades náuticas, que atraen a un segmento turístico hasta hace poco inexplorado en la Costa Tropical y que ayuda a mantener la facturación más allá del verano y la Semana Santa.

Trujillo se ha congratulado de que la regeneración de playas pueda estar culminada para Semana Santa, arreglando con ello los daños que provocaron los últimos temporales de levante y favoreciendo en gran medida al sector.

No obstante, opina que "no se puede estar regenerando la costa todos los años". "Estamos con los dedos cruzados para que no vengan temporales de levante que se lleven todo lo que se ha hecho ahora y podamos echar toda la campaña de verano en buenas condiciones", reconoce.

El colectivo reclama que, al margen de actuaciones paliativas, el Gobierno elabore un estudio "más a fondo" de cara a afianzar las playas de una forma duradera, con espigones sumergidos o barreras que eviten que se pierdan metros de litoral, puesto que esto resta competitividad respecto a otros destinos.