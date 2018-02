Una cita con la realidad de un pueblo silenciado

Cuando se vive en primera persona es fácil entender la realidad de una situación. Con ese objetivo la asociación Amigos del RASD (República Árabe Saharaui) ha organizado, un año más, un viaje institucional al Sahara en el que han participado 18 personas, entre los que se encontraban los diputados provinciales José María Villegas, Olvido de la Rosa e Irene Justo, el alcalde de Pinos Genil, Gabriel Gómez y los concejales Antonio González de Zújar, María Carmen Reinoso de Almuñécar, Sheila Lapaz de Huéscar e Inmaculada Torres, Miguel A. Muñoz y Daniela Paqué, de Motril. Acompañados por responsables de la ONG.

La asociación realiza cada dos años estos "viajes de concienciación y conocimiento", como señala Gracia Fernández, presidenta de Amigos del RASD, que buscan sensibilizar sobre la situación extrema en la que sobreviven los refugiados saharauis, "un pueblo que lleva 43 años esperando a que se haga un referéndum para su autodeterminación". Tras una semana de convivencia y cohabitación, en las jaimas con los refugiados, el grupo institucional ha mantenido reuniones con tres ministros de la RASD -Primer Ministro, Ministro de Juventud y Deporte y Ministro de Obras Públicas- , así como con tres gobernadores provinciales y numerosos alcaldes y alcaldesas.

La presidenta de la asociación indica que "quienes visitan los campamentos acaban comprometidos con la causa y vuelven con el convencimiento de que merece la pena ayudarles". Todos los componentes de la delegación granadina que han visitado los cinco campamentos de refugiados coinciden en que es "un pueblo que te gana afectivamente". De hecho, las localidades de Zújar, Cenes de la Vega, Gójar y Cúllar Vega se han hermanado con municipios saharauis, así como la Diputación de Granada, Atarfe y Motril han revalidado sushermanamientos. La comisión granadina también se acercó al muro de la vergüenza -una construcción militar de 2.700 kilómetros que los separa de los territorios saharauis ocupados ilegalmente por Marruecos- "donde además de una separación física, hay cinco millones de minas antipersona; cuando los saharauis son apenas un millón de habitantes", comenta Diego Fernández, médico cooperante con el Sahara y responsable del grupo institucional en el viaje.

La situación actual de este pueblo, que vive en terrenos cedidos por Argelia, porque sus territorios de origen no son seguros porque pueden ser bombardeados por Marruecos, los hace "totalmente dependientes de la cooperación internacional, algo que ellos ven como una forma de resistencia. Un medio, no un fin. El fin es la independencia", apunta Diego Fernández, quien señala que lo que demanda la población saharaui es que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) - donde se enconmedaba hacer un referéndum en 1992, todavía no se ha hecho y no ha habido ninguna resolución en contra- tenga como parte de sus mandatos la vigilancia de los derechos humanos. "Esta es la única misión de la ONU en el mundo que no tiene este mandato en los territorios ocupados por Marruecos", señala Diego Fernández, quien aclara que el Sahara es un territorio pendiente de descolonización. "Es el único territorio de la tierra que no ha llegado a convertirse en una nación, porque no está descolonizado todavía. Desde la salida de España, Marruecos controla el 70% de esta tierra, y los saharauis el 30%".

A este pueblo le gustaría no tener ningún tipo de ayuda internacional, según indican los habitantes de esta zona, que asumen que el Sahara Occidental tiene recursos suficientes para no depender de la cooperación."El problema es que estos recursos se los están espoliando sus vecinos", apunta Fernández.

En parte, esta situación "se debe a una complicidad de España-potencia administradora de iure del Sahara Occidental- a la invisibilización de la situación humanitaria de los saharauis", sostiene el médico cooperante del Sahara que añade que se da una situación paradójica; "España es el país que más aporta humanitariamente al pueblo saharaui, lo que permite suavizar las condiciones del exilio. Sin embargo, no les ayuda políticamente".

Onegés e instituciones como la Diputación de Granada llevan años facilitando esa cooperación internacional que permite la resistencia de los saharauis. De hecho, el área de Bienestar Social de la institución provincial granadina, cada verano, desde hace más de 20, pone en marcha su programa Vacaciones en Paz. Las diputadas Olvido de la Rosa, Irene Justo y el diputado José María Villegas coinciden en que sus vivencias en la hamada argelina les han "sorprendido y marcado" y han regresado a Granada con "un compromiso sentido porque hemos vivido en primera persona lo que hay allí, es recomendable que los que tenemos ciertas responsabilidades políticas hagamos este viaje", indicó Villegas que añadió que "este pueblo se encuentra en una situación política de olvido y depende de la ayuda humanitaria", de ahí que sea "necesario, imprescindible y urgente darles expectativas de futuro" como la que ha suscitado la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este fallo deslegitima el aprovechamiento de recursos saharauis por parte de terceros(Marruecos) y prohíbe la importación de productos provenientes del Sahara Occidental Ocupado; así como la inminente sentencia-que apunta que pueda ir en el mismo sentido- sobre la explotación del banco pesquero canario-sahariano. Esta es una situación inédita que como señala Diego Fernández "es un reconocimiento por parte de la Unión Europea a la soberania de la Républica Árabe saharaui".

Granada tiende su mano al pueblo saharaui mientras necesite de su cooperación y se suman a la necesidad de que se escuche su voz, y se "haga justicia política por este pueblo silenciado, que espera una resolución pacífica", apunta Gracia Fernández, que asegura que esta visita institucional es "una inyección de aliento para el pueblo saharaui".