Hacia la conquista de la independencia

Ser seres independientes capaces de valerse por sí mismos, es quizá uno de los mayores logros de la humanidad y una lucha para quienes andan limitados en habilidades y capacidades, como las personas con 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales. Y esa conquista de la independencia es uno de los objetivos que persigue la asociación Granadown, que trabaja con una filosofía clara que "se basa en creer en las capacidades de las personas con síndrome de Down y potenciarlas a partir de contextos normalizados. Es decir, creer en sus posibilidades y no en sus limitaciones", expresa Pilar López, presidente de Granadown. Es por ello que desde la organización se esmeran día a día en que la vida siga su proceso. "Los menores con síndrome de Down tienen que ir a la escuela normalizada, con los apoyos que lógicamente precisan", comenta López. En la asociación además ofrecen refuerzo por las tardes con profesores especializados en metodologías para este tipo de alumnos. Más tarde pueden continuar con su formación en Secundaria, o incluso, acceder a enseñanzas postobligatorias como la Formación Profesional, en grado medio, con materiales adaptados a sus necesidades. "Algo que hace años era impensable y que hoy gracias a un proyecto de colaboración con la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, esto es posible", indica satisfecha López. Tras abrir las vías de la formación para personas con síndrome de Down, se despliegan también las del mercado laboral al que cada día más, estas personas tocan a la puerta.

"Uno de los signos de independencia se gana con el trabajo", indica López. De hecho, convenios como el firmado con la Diputación de Granada, otras instituciones y empresas han permitido que jóvenes con esta patología accedan al trabajo mediante prácticas, que más adelante se traducen en una inserción laboral. Las experiencias que se han vivido hasta la fecha son bastante positivas, como cuenta la presidenta que anota que el proceso está muy cuidado: "los primeros días, los chicos están acompañados por un mediador laboral, que es un técnico de la asociación, que los acompaña...Aunque con el tiempo hemos detectado que este mediador también era necesario para el apoyo natural o compañeros de trabajo. Muchos tienen reticencias, en el buen sentido, porque nunca antes han trabajado con personas con síndrome de down, y no saben cómo tratarles. Es por ello que se les da una charla para entrar en contacto". Todo esto se traduce en "resultados buenísimos. Las empresas están muy contentas con estos trabajadores, porque dicen que son muy cumplidores e incluso mejoran el ambiente de trabajo". Pasito a pasito Granadown y sus usuarios van ganando la batalla y consiguiendo posicionarse dentro del sistema laboral, que les permite junto a otros proyectos como el de Escuela de Vida o Vida Independiente, conquistar la independencia.

"Aunque la autonomía debe empezar desde que la persona nace, y es algo en lo que hacemos mucho hincapié con las familias, así como evitar la sorbreprotección; este proyecto se enfoca al momento en que la persona se hace adulta, consigue su empleo...", explica López. Es aquí donde hay una nueva barrera que superar. La asociación cuenta con cuatro viviendas independientes que promueven la vida de personas con síndrome de Down de forma autónoma. "Nuestras viviendas no están tuteladas, si no que en ellas conviven estudiantes con personas con diferentes discapacidades, que más o menos tienen hábitos similares de trabajo o estudio. Antes han sido preparados en el proyecto amigo", relata la presidenta que además añade que "una vivienda ya está funcionando con tres personas síndrome de Down, y estamos muy orgullosos"porque han conseguido mantener sus vidas en orden, llegan a los trabajos en tiempo y hora, mantienen la casa limpia y preparan sus comidas... Sin ningún mediador.

La lucha por la inclusión es diaria en Granadown, donde la propia persona con síndrome de Down se implica en una participación activa que les ayude a proyectarse a una sociedad, que cada vez más ve de cerca como "sus capacidades van por delante de sus limitaciones".

Pilar López aprovecha para hacer una petición, y es que " la empresa privada abra sus puertas a este colectivo, porque muchas veces no conseguimos que nuestros usuarios pasen de la fase de prácticas, y sucede como al resto de la población, necesitan un empleo que les ayude a conseguir la independencia. Tenemos trabajadores muy bien preparados" .