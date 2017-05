El derribo de la estación vieja abre un conflicto en el Ayuntamiento de Loja

El decreto dictado recientemente por el alcalde, Joaquín Camacho, a raíz de la demolición del antiguo edificio de la estación vieja fue valorado de muy distinta forma por el equipo de Gobierno y la oposición en el Pleno de la Corporación que se vivió en la noche de este martes en el Consistorio lojeño y que evidenció las diferencias de criterio entre populares y socialistas que aún perduran sobre el trazado del AVE a su paso por Loja.

Si bien el PP pidió unidad para exigir que se restituya el edificio demolido, el PSOE pidió al alcalde que vuelva a la unidad que se articuló en torno a un documento que firmaron partidos y asociaciones rechazando el paso de la Alta Velocidad por medio de la ciudad y reclamando la variante sur para su tránsito.

El PSOE pide al alcalde que vuelva la unidad para rechazar el paso del AVE por la ciudad

Y es que en la sesión se dio cuenta sobre sendos decretos de Alcaldía solicitando a los departamentos técnico y jurídico del Ayuntamiento que redacten los informes correspondientes para defender las peticiones del municipio. Lo que se pretende es, según señaló el propio alcalde lojeño, Joaquín Camacho, "demostrar que las cosas no se hicieron de manera adecuada en lo que al derribo de la estación se refiere".

De hecho, también se ha solicitado, a través de dicho decreto, al ingeniero técnico municipal, que haga un estudio comparado entre el documento inicial, de 2014, y el que se recibió a principios de 2015, en el que ya se había incluido la demolición, una vez pasado el plazo de alegaciones. "Un cambio que no vi ni yo ni nadie, y asumo mi responsabilidad por no haberlo visto. Por eso, hay que comprobar si hay más cambios, porque no me fío. Tenemos que llegar hasta el final en las consecuencias legales de esta actuación. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo con el informe solicitado", explicó.

El alcalde hizo una larga exposición de los motivos que generaron su decreto y ya en ese primer momento indicó que "nunca debió suceder esa demolición y hemos de defender el derecho de una ciudad como Loja en relación a la pérdida de joyas de nuestro patrimonio, algo que no debemos permitir que ocurra", puntualizó.A lo largo de su intervención fueron varias las ocasiones en que se refirió a la pérdida del viejo apeadero y aseguró que "Loja debe estar por encima de cualquier interés partidista", añadiendo que "como alcalde debo defender con uñas y dientes a mi ciudad y enfrentarme, en primer lugar para exigir las explicaciones oportunas, y en segundo para alcanzar una solución para el problema. Me ha molestado especialmente que haya sido mi partido quien haya hecho esto", declaró.