Los dueños de los invernaderos de Albuñol se manifiestan hoy contra el derribo

Agricultores de la Costa de Granada se manifestarán hoy por el centro de Motril para pedir que no se inicie el próximo lunes el derribo de sus invernaderos del término municipal de Albuñol, como pretende la Dirección General de Costas por ocupar una franja litoral de dominio público.

José Muñoz, portavoz de la plataforma en defensa del litoral de La Rábita y El Pozuelo, convocante de la protesta, anunció que hoy a las 12:00 horas se concentrarán en la puerta del Ayuntamiento de Motril para dirigirse hasta la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Una vez allí pretenden mantener un encuentro con el presidente del ente mancomunado, Sergio García Alabarce, para explicarle su problema y pedirle su mediación.

El abogado de los agricultores, José Carlos López Pérez, reseñó que pese a que no se ha notificado nada a los afectados y no existe sentencia ni orden judicial, el próximo lunes podrían iniciar el desmantelamiento de 16 invernaderos, según salió publicado en el BOE. El 13 de octubre los agricultores ya se manifestaron contra el anuncio de derribo, que podría afectar hasta a 119 invernaderos, el cual estaba previsto inicialmente para el lunes 16 de octubre, si bien no pudo llevarse a cabo por la falta de un mandamiento judicial.