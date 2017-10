El gobierno de Motril cesa al concejal del PA a instancias de su propio partido

El concejal de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, David Martín fue cesado ayer de sus competencias y retribuciones, por un decreto de la alcaldesa de Motril, Flor Almón, que explicó al edil que lo había dictado a instancias del Partido Andalucista, con el que él compareció a las pasadas elecciones municipales.

La secretaria de los andalucistas y responsable de Personal, María Ángeles Escámez, explicó que Martín ya se había integrado en otro partido, Andalucía por Sí, en el que han pasado a formar parte pesos pesados del andalucismo en la Costa, como Juan Carlos Benavides, ex alcalde de Almuñécar. De hecho, Martín ha expresado su intención de presentarse como candidato a la Alcaldía de Motril en los próximos comicios con esta nueva formación.

Escámez ve en esta circunstancia que se conoce desde hace meses, "una competencia" a su propia formación que, al disolverse el Partido Andalucista a nivel nacional, se va a integrar en Mas Motril, al igual que ya hicieran dos ex integrantes del PA sexitano, Luis Aragón y Olga Ruano.

La pregunta del millón desde que se conoció que David Martín iba a liderar el proyecto de Andalucía por Sí en Motril era dónde se iba a alinear Antonio Escámez y su equipo, una incógnita que ayer fue resuelta por su hermana y compañera de partido. Más que nada porque este grupo es el que ha tenido la llave de la Alcaldía en las últimas elecciones.

Martín explicó a Granada Hoy que no ha habido ninguna falta de sintonía con sus compañeros de partido y no quiso hacer declaraciones sobre que no le comunicaran personalmente su decisión antes de recibir la carta, tan sólo quiso dejar bien claro que "desde la oposición seguiré defendiendo los intereses de las personas que han depositado su confianza en mí y me han votado".

David Martín aseguró a este periódico que mantendrá su acta de concejal, aunque el lunes le comunicarán si pasa al grupo mixto o a ser concejal no adscrito. También manifestó que aunque seguirá siendo edil, "cobraré cero euros, pues me incorporo el mismo lunes a mi anterior trabajo" y deseó suerte a la persona que le sustituya, de la que aún no ha trascendido nada, aunque sí avanzó Escámez que será de su partido.Por último, el concejal que ha estado durante 26 meses en el equipo de gobierno manifestó que "la urna es soberana y que si tengo que estar en la próxima legislatura como concejal lo estaré y si no continuaré como antes".