Otro incendio forestal en la Alpujarra que se queda en un susto

Otro susto, el segundo, en menos de una semana en la Alpujarra. El Infoca daba por estabilizado a mediodía el incendio forestal declarado en la mañana de ayer en el paraje del barranco de los Morciguillos, en el término del municipio alpujarreño de Válor y a unos tres kilómetros del casco urbano.

Según informaron, el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, tras darse por estabilizado el incendio a las 12:20 horas, continuando trabajando en la zona los medios terrestres a lo largo del día, con un total de 39 bomberos forestales sobre el terreno, tras retirarse los medios aéreos.

La alcaldesa de Válor, María Asunción Martínez, agradecía "la rápida y efectiva actuación de los medios del Infoca", y agregó que "han conseguido que en apenas dos horas el fuego haya quedado controlado".

El incendio se declaró en torno a las 10:00 horas, destacando el Infoca el "gran trabajo del dispositivo en una zona muy complicada y con pendientes muy pronunciadas". Por su parte, el servicio coordinador de Emergencias 112 informó de que no hay viviendas habitadas en el entorno de la superficie forestal afectada por el fuego, por lo que no hizo falta plantear desalojos, pese a que existen en las cercanías de esa zona solo algunos cortijos en los que no había personas.

Es el segundo incendio originado en menos de una semana en la Alpujarra tras el de Busquístar, que calcinó el pasado sábado más de dos hectáreas de matorral.