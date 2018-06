La 'suelta' de inmigrantes, la "justificación" para habilitar el EVA-9 de Motril como CIE

La coordinadora provincial de IU en Granada, María del Carmen Pérez, ha criticado que "la irresponsabilidad del Gobierno ha provocado situaciones de emergencia social al dejar a los inmigrantes en mitad de la calle". Así se refirió la dirigente de IU a la situación que se vivió el pasado miércoles en la estación de autobuses de Granada, que "se convirtió en un improvisado centro de atención de inmigrantes". Fue un hecho causado por la presencia de 54 jóvenes tras cumplirse las 72 horas en las que permanecieron en dependencias policiales tras llegar a la costa de Granada en patera.

Según Pérez, "el Ministerio del Interior no les ofreció ninguna salida", en lo que fue "un acontecimiento lamentable", que, "tristemente, se seguirá repitiendo y que irá en aumento con la llegada del buen tiempo". La dirigente de izquierdas insistió en que "la situación de desamparo de estas personas la están liderando las ONG y la sociedad organizada de Granada que han atendido a estos inmigrantes supliendo un papel que las administraciones no han querido ejercer, con una dolorosa dejación de funciones". "Especialmente grave ha sido la ausencia de la Junta de Andalucía y de su Consejería de Políticas Sociales que se han comportado como si la situación no fuera con ella", agregó la coordinadora provincial de IU, quien señaló que el Gobierno andaluz "elude su responsabilidad respecto al tutelaje de los menores que desembarcan en la costa".

El pasado miércoles fueron liberados 54 inmigrantes en la estación de autobuses

Así, "la irresponsabilidad y la deslealtad del hasta entonces, Gobierno de España ha provocado situaciones de emergencia social al dejar a los inmigrantes en mitad de la calle, sin protección, ni previo aviso para que se pueda prepara un dispositivo de atención".

Para Pérez, "la intención ha sido provocar un problema para poder justificar" el Centro de Internamiento de Extranjeros "como una solución", y "las últimas instrucciones que había por parte del Gobierno de Rajoy se centraban en habilitar el EVA-9 de Motril como un CIE". El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, explicó que "este mover en caliente a estas personas sin atenderlas es una táctica que aplica la Subdelegación del Gobierno a la hora de presionar para la creación de los CIE, algo que es una barbaridad", tratando a los inmigrantes "como delincuentes, cuando no lo son".