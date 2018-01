Un lugar donde nunca faltaCALOR Y CAFÉ

Amor. Puro amor por la vida, por las personas, independientemente de lo llena o vacía que esté la maleta personal de cada uno, así es como abren las puertas de su hogar cada día, desde hace 30 años, en la asociación Calor y Café. Un lugar donde nunca falta precisamente eso, mucho calor humano y una taza de moca acompañada de un pastel, para empezar; y para continuar abrigo y servicios de lavandería, correspondencia, de duchas, banco de alimentos y ropa, dos pisos de acogida... para quienes lo necesitan y no tienen acceso a ello. Algo que a simple vista puede resultar sencillo, pero no lo es.

De hecho, un centenar de personas sin hogar pasan por la asociación para recoger comida, llamar por teléfono o compartir, "no solo hablamos de pobreza material, también hay necesidad de estar, de escuchar... y en eso somos un punto de referencia para muchas personas", comenta Ana Sánchez, la presidenta de Calor y Café, quien derrocha dulzura y cariño cuando se dirige a cualquier persona.

"Hasta aquí no sólo vienen los que están en la calle; también vienen los que cobran 400 euros y tienen que pagar la casa, la luz, el agua y no llegan a fin de mes... unos para pedir comida, otros a tomarse la infusión de la tarde o eldesayuno, lavar ropa, o ducharse", comenta Ana Sánchez, quien puntualiza y reflexiona sobre el hecho de que "cada vez hay más gente en la calle, a la que no le llega el dinero". "También hay más voluntarios dispuestos a ayudar", sopesa. En Calor y Café cuentan con el apoyo de más de 70 voluntarios y alrededor de 200 socios y empresas colaboradoras. Además es una asociación muy activa -ganadora de reconocimientos como premio Andaluz de Voluntarios 2014- y que cumplirá el 9 de febrero 30 años. Su camino comenzó a pie de calle, pasó por la calle Colegios y desde hace tres años se ubica en la calle El Guerra, en un local de 450 metros cuadrados, que según Ana Sánchez es "un regalo, un sitio digno donde el amor hace milagros".

También en África

Calor y Café dispone además de un extenso programa de acciones solidarias, que inició en 1995, en la región de Amakuriat, al noroeste de Kenia, frontera con Sudán del Sur y Uganda. Allí, la asociación con fondos procedentes de donativos ha creado y puesto en marcha una amplia red de servicios de todo tipo e infraestructuras sanitarias, educativas, alimentarias y de agua para miles de personas. El último proyecto de colaboración internacional para el desarrollo llevado a cabo por Calor y Café en África ha sido la creación de un centro infantil, para el que el área de Bienestar Social de la Diputación de Granada ha aportado una ayuda de 16.000 euros. Una aportación y apoyo que según indica Sánchez es muy importante y subraya la labor de la diputada, Olvido de la Rosa, que "siempre esta ahí, no hace falta pedir cita para hablar con ella, cuando viene a Calor y Café, no tiene prisa, para nosotros además del dinero eso es importantísimo. Gracias a toda esa gente que se implica por los más desfavorecidos, que con perdón, pienso que a poca gente le interesan".

Ana Sánchez sostiene que "el mayor reto de Calor y Café es conseguir, que a través del amor cambien las personas, que se haga justicia, para que todos seamos iguales y no le pongamos etiquetas a las personas". Y entre sus objetivos esboza lograr un mundo más justo y dar esperanza a los que no la tienen.