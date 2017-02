Las mejilloneras dividen la Costa

Un total de 47 millones de euros y 748 puestos de trabajo se perderían si se instala la plataforma de acuicultura destinada al cultivo del mejillón -proyectada en la parcela 2 del Polígono Punta de la Mona en Almuñécar-, según reza en un informe de impacto turístico. Este documento se ha entregado tanto en la Delegación de la Junta en Granada, como al propio consejero de Turismo. En su defensa, representantes de agrupaciones de ámbito comarcal, como la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, de chiringuitos, Aecost, Adehos, clubes de buceo... Además de los grupos políticos del PP, PSOE, IU y PMas Almuñécar. El tema ha contado con tal calado que ha puesto de acuerdo hasta a andalucistas y populares, por difícil que pudiera parecer.

Sin embargo, hay quienes no piensan lo mismo: Los concesionarios de los dos polígonos de mejilloneras. No entienden por qué se ha formado tal revuelo, puesto que ya existen en localidades como en Torre del Mar, Benalmádena, Málaga o Marbella en las que funcionan sin polémica. Según Ignacio López, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril y uno de los principales impulsores del proyecto en nombre de la Asociación de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Motril, "en 2004 se señalaron 5 polígonos en la Costa para el cultivo del mejillón, en 2014 optamos a la concesión mediante concurso público del polígono". Una parcela se concedió a una empresa privada (un empresario procedente de Galicia) y la otra a la APP del Puerto de Motril. "Se inicia entonces por parte de las dos adjudicatarias los trámites para poner las parcelas en producción y, después de 3 años está todo dispuesto para empezar e trabajo y no entiendo por qué se ha formado todo esto", añade.

En su opinión, la actividad que se va a generar no es algo baladí. "Una batea de las que existen en Salobreña puede producir al año 200.000 kilos y un polígono tiene capacidad para 16". En cuanto a puestos de trabajo, los cifra en unos 40. También señala que no tiene por qué haber ningún problema con la ubicación y que incluso a ellos les habría gustado estar más cerca del Puerto, "por temas logísticos". Además, comenta de cara al futuro que "los otros polígonos diseñados por la Junta se abrirán si esto funciona" y que en otros lugares conviven con el turismo e incluso son utilizados como reclamo turístico.

Para la alcaldesa Trinidad Herrera el asunto está claro: "Podemos deducir que la producción efectiva provocada por el sector turístico afectado en el municipio de Almuñécar, puede ascender a algo más de 47,1 millones de euros, un 156% más que el impacto directo que se genera".

"El sector turístico afectado, tiene capacidad para conseguir empleo total creado o mantenido equivalente a unos 748 puestos de trabajo. Gracias al impacto directo que genera unos 364 empleos, y sobre 384 que genera el impacto indirecto o inducido", dijo la regidora. "En cuanto a los impactos que la plataforma de acuicultura puede generar asciende en torno a los 5,3 millones de euros, con una empleabilidad directa, en el mejor de los escenarios, de 10 personas", aseguró Herrera.

Por cierto, que en cuanto a daño de imagen, la alcaldesa recordaba que este caso "van a ser negativos, e incluso las motivaciones (por ejemplo, turismo de buceo, de segunda residencia o de puerto deportivo) se van a ver perjudicadas; por lo que en la decisión de elegir nuestros establecimientos, alquilar un atraque en el puerto, practicar buceo o alquilar o comprar una vivienda de segunda residencia, la presencia de la plataforma, va a tener un importante peso (negativo) a la hora de elegir nuestro destino, respecto a la abundante oferta existente, para realizar cualquiera de estas actividades turísticas".

En definitiva, la puesta en marcha de las mejilloneras, "van a generar efectos muy negativos tanto en la economía, la renta, el empleo, así como ingresos a la Hacienda Pública vía impuestos", por los siguientes motivos principales: "se trataría de una actividad puntual en el sistema productivo local, por lo que los beneficios irían más a enriquecer a la empresa, que, al propio sistema productivo. La explotación superaría los 45.000 metros cuadrados de superficie, frente a la bocana de Marina del Este, única instalación de esta tipología en el municipio, y uno de los puertos con mayor ocupación media anual de Andalucía. La explotación se localizaría frente a un importante espacio turístico, tanto residencial como estacional, y que cuenta con zonas de desarrollo residencial", dice el documento entregado a la Junta.

En base al informe, la explotación se localizaría en uno de los fondos marinos de mayor valor ambiental del Mediterráneo, comprendida entre dos zonas protegidas (Peñones del Santo-Monumento Natural y Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo) y han sido varias las entidades y empresas que han manifestado oficialmente su rechazo por afectar gravemente a la principal economía del municipio, que es el sector turístico.

Las inversiones a realizar por la empresa: balizamiento perimetral, bateas circulares y barco auxiliar de acuicultura serán fuera de Andalucía (concretamente en empresas y astilleros gallegos), la explotación no generará empleo en Almuñécar, puesto que, según su Memoria de Proyecto, tanto el buque y la tripulación tendrán su puerto base en el Puerto de Fuengirola o en el de Motril, así como los marineros o pescadores profesionales se contratarán en Salobreña o en Málaga y Benalmádena. La producción efectiva provocada por el sector turístico afectado en Almuñécar puede ascender a algo más de 47,1 millones de euros (la plataforma, alrededor de 5,3 millones de euros). La pérdida de actividad en un escenario ponderado u optimista, ya supondría un descenso en el impacto total del -7%, ascendería a una pérdida del -52% en un escenario pesimista.

"Pero si solo nos quedamos en el impacto directo, las potenciales pérdidas irían del -21% al -71% de la actividad económica y la instalación de la plataforma va a afectar irremediablemente a nuestra marca como destino turístico, ya que la experiencia no va a ser la deseada, los rumores o la fama van a ser negativas, e incluso las motivaciones se van a ver perjudicadas. Por lo que en la decisión de elegir nuestros establecimientos, alquilar un atraque en el Puerto, practicar buceo o alquilar o comprar una vivienda de segunda residencia, la presencia de la plataforma, va a tener un importante peso (negativo) a la hora de elegir nuestro destino, respecto a la abundante oferta existente, para realizar cualquiera de estas actividades turísticas".

Ante este escenario y con el fin de informar sobre los perjuicios "irreparables" que el desarrollo e implantación del proyecto puede provocar en el territorio, se va a articular una plataforma integrada por representantes empresariales, políticos y sociedad civil.