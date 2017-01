"El ministro me ha garantizado que el AVE llegará a Granada este año"

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha asegurado estos días al alcalde lojeño, Joaquín Camacho, que la Alta Velocidad llegará a Granada este año 2017, cumpliendo así el último compromiso manifestado por dicho Ministerio, cuando anunció que el AVE llegará a la provincia el próximo otoño.

La confirmación se produjo la pasada semana durante una breve charla por parte del primer edil lojeño con el ministro de Fomento, y en la que también estuvieron presentes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y en la que De la Serna garantizó al alcalde de Loja que la Alta Velocidad "es una grandísima prioridad del Ministerio para que pueda ser una realidad en este año 2017", según anuncia Joaquín Camacho.

Durante dicho encuentro Camacho trasladó a Iñigo de la Serna "la importancia que tienen las competencias del Ministerio de Fomento y el Gobierno Central para el desarrollo de la inversión pública y privada en la ciudad de Loja y en la provincia de Granada. Por ello -continúa el alcalde lojeño- le pedí encarecidamente que el AVE llegue este año por fin y después de tantos años de trifulcas y polémicas". Y es que, según Joaquín Camacho, "lo que queremos es que este proyecto sirva para unir y para generar empleo y riqueza a Loja y toda la provincia".

La conversación entre el alcalde de Loja y el ministro de Fomento se produjo con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, y, durante la misma, Camacho incidió en "la importancia que tienen unas buenas comunicaciones e infraestructuras para que el turismo pueda desarrollarse y, precisamente, la Alta Velocidad es una gran oportunidad para nuestra provincia que no se puede dejar escapar y hay que aprovechar".

Precisamente, el primer edil lojeño resalta el conocimiento que tiene el ministro del proyecto del AVE en Loja y Granada. "El ministro me demostró que conoce bien el proyecto, de hecho, me habló de Loja, del túnel de San Francisco y del gálibo del propio túnel. Me insistió en que es una prioridad este proyecto, así que espero y deseo que sea así y lo podamos ver hecho una realidad a lo largo de este año", concluyó Joaquín Camacho.

Precisamente ayer, el titular de Fomento aseguró que prevé fijar "pronto" el calendario para la llegada del AVE. "Tras solucionar los problemas técnicos, pronto tendremos capacidad para fijar fechas y plazos a esta conexión", aseguró De la Serna durante su intervención en la Comisión de Fomento del Senado.

Todo ello, a pesar de las dificultades del proyecto, fundamentalmente en Loja, donde se espera se puedan cumplir los plazos y adaptar el túnel de San Francisco para el paso provisional de los trenes de alta velocidad por el trazado convencional.

En cuanto a la actividad en el tramo a lo largo de los 27 kilómetros de la línea de Alta Velocidad entre Antequera y Granada -los más conflictivos y que discurren por el municipio lojeño- hay que señalar que desde hace unos días han vuelto a tener presencia de máquinas y obreros, eso sí, sólo en los primeros kilómetros del tramo, sin llegar aún al casco urbano lojeño.

En cualquier caso, la actividad estos días se desarrolla, fundamentalmente, en La Atajea, Riofrío y Plines, junto al río Genazar, todo ello dentro del tramo comprendido entre el Puente Barrancón y la Venta del Rayo. Fundamentalmente se están viendo estos días camiones y máquinas, especialmente en la zona de La Atajea. También se ha podido ver la retirada de traviesas antiguas en Riofrío o los trabajos que se llevan a cabo en Plines, donde se realizan los preparativos para el futuro paso superior que habrá en esta zona. Queda, por tanto, ver el momento en que la actuación llegue también al casco urbano lojeño, tanto en la conocida como 'Estación Vieja'.