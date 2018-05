Los motrileños, 'enfrentados' por la regeneración de Playa Granada

Cada vez que llueve, la zona de Playa Granada queda anegada. La subida del nivel del mar provoca 'escalones' de arena que dejan la playa totalmente inaccesible. Ante ello el Gobierno central, a través de la Dirección Provincial de Costas, ha puesto en marcha un Plan de regeneración, una medida que ha dividido a los motrileños.

La iniciativa consiste en coger arena de otras zona y llevarla a la parte afectada para así arreglar los desperfectos causados por el agua. Según fuentes del Gobierno, "la Ley no permite que la arena sea traída de otras zonas del litoral", por lo que no queda más remedio que cogerla de Playa de Poniente. Sin embargo, cuando las máquinas cogían ayer la arena de la parte de Playa de Poniente se toparon con un inconveniente: los vecinos de Poniente intentaron impedir que se llevase a cabo esta medida. Denunciaron, "las máquinas están deteriorando esta zona de la playa porque crean hoyos", por lo que su actuación precisó del requerimiento de la Policía Nacional. Los agentes se personaron en la zona para advertir a los vecinos que o dejaban actuar a los operarios, o serían sancionados. Ante ello, los vecinos desistieron y abandonaron el lugar, no sin advertir que hoy volverán a tratar de impedir que se lleven la arena de su playa.