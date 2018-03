Los municipios se suman al plan de prevención de drogas de la Diputación

Un encuentro, organizado por el área de Bienestar Social de la Diputación, y dirigido a técnicos y técnicas municipales aborda la implantación y coordinación de los Programas de Prevención de Drogodependencias y Adicciones en todos los municipios de la provincia, así como mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esta actividad de prevención comunitaria pondrá a disposición de los técnicos de los ayuntamientos programas que incluyen talleres de prevención de drogas como el alcohol o el tabaco. También, se ofrecen a los municipios programas de reducción de riesgos, que incluyen actividades como Empiezo a no fumar, servicio responsable y stand en fiestas, todas con el objetivo de informar y sensibilizar a los ciudadanos, jóvenes y profesionales.

A la presentación asistieron la diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa y profesionales del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, y su directora, Blanca Molina.

La diputada afirmó durante el encuentro que se necesitará "implicación por ambas partes, para que los resultados sean fructíferos" ya que el objetivo último de estos programas es que se consiga una mejor calidad de vida en los municipios. Además, destacó que desde la Diputación de Granada la "prevención del consumo problemático de alcohol y otras drogas es un objetivo fundamental para la prosperidad y bienestar de los pueblos. "Por eso llevamos desde el año 2004 apoyando a los ayuntamientos en el desarrollo de programas preventivos que contribuyan a conseguir localidades más saludables con un mayor bienestar para sus habitantes" manifestó.

La jefa de Servicio del Centro Provincial de Drogodependencias, Blanca Molina, resaltó que "el objetivo de la prevención no es que no existan problemas, sino retrasar la edad de los inicios en los consumos, limitar el número y tipo de sustancias que las personas utilizan, evitar el consumo problemático y que las personas no lleguen a tener una adicción".