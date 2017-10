El peligro de hundimiento de la iglesia impide actuar a la Curia

Hace ya más de una década que la iglesia de Cojáyar (Murtas) se encuentra cerrada al público debido a su estado de deterioro por culpa, entre otras cuestiones, de la falta de mantenimiento y su mal estado de conservación. No obstante, la cosa no acaba ahí, porque el proyecto inicial realizado por los técnicos de la Curia para acometer el arreglo cuenta con un informe negativo y ha sido rechazado, el motivo es que también existe "peligro de hundimiento" debido a que, según los técnicos, "la zona es propensa a padecer corrimientos de tierra".

Desde el Ayuntamiento de Murtas, su alcalde, José Miguel Romera, señala que "hemos mantenido numerosas reuniones tanto con los responsables de la Curia como con vicarios y curas de la zona para intentar buscar una pronta solución", solución que pasa, asegura, por "cambiar el proyecto inicial por otro nuevo". "Llevamos más de un año esperando respuesta y nada", añade Romera.

Mientras tanto, los vecinos de esta pedanía de Murtas cada vez que quieren asistir a misa tienen que conformarse con hacerlo en la plaza del pueblo, en una pequeña sacristía, desplazándose a la iglesia de Murtas, o en el propio tanatorio de este municipio cuando es misa de difunto. Desde el Consistorio siguen con la idea de pedir no sólo audiencia al Arzobispado de Granada, sino también al mismísimo papa Francisco, para que les ayude a salvar el templo. No obstante el primer edil asegura que "mientras no se cambie el proyecto no podemos hacer nada".

El tiempo pasa y si nadie pone remedio este edificio histórico seguirá empeorando. La iglesia de Cojáyar está consagrada a San Antonio de Padua y pertenece al siglo XVII. Cojáyar fue municipio independiente hasta que en 1927 se fusionó con Murtas. En otros tiempos llegó a tener 600 habitantes y en la actualidad apenas residen medio centenar de habitantes.