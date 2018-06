La provincia llama a la puerta de la ciudad del amor

Las diputaciones de Granada y Jaén, a través de sus áreas de Turismo, continúan este año la estrategia de promoción turística iniciada el pasado ejercicio para promocionarse conjuntamente en las ciudades de origen de los nuevos vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. El objetivo sigue siendo contribuir a reforzar y consolidar las rutas operadas por Vueling, easyJet y British Airways e intentar garantizar un flujo constante de turistas desde los puntos de origen y sus áreas de influencia.

La provincia de Granada se ha colado esta semana -del 6 al 9 de junio- en 16 estaciones del concurrido metro de París con 90 'mupis' digitales bajo el lema Olé que resume lo fácil que resulta llegar ahora desde París a Granada gracias a los nuevos vuelos -con dos frecuencias semanales los martes y los sábados- y la oferta que encontrará el viajero cuando aterrice en torno a los monumentos, naturaleza, nieve, playas, sol, gastronomía… El objetivo principal es dar a conocer la conexión aérea entre Granada y París que realiza Vueling desde el pasado mes de enero y que, según detalló el diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, tiene una ocupación media que roza el 90%. De hecho, desde hace más de un lustro, "Francia es el primer cliente internacional de Granada y representa el 11,53% del total de viajeros foráneos", según datos de 2016 que recogió Medina en la presentación de la iniciativa junto a su homólogo de la Diputación de Jaén, Manuel Fernández; Gregorio García, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Granada; y Guillermo Quero, delegado de Cultura y Turismo de la Junta.

La expedición granadina ha contado con una agenda paralela de encuentros con los 67 principales touroperadores, agentes de viaje y medios de comunicación de la ciudad del Sena, que se reunieron el jueves en el hotel Four Seasons George V y en el que participaron 17 empresas de Granada y Jaén. El acto, que cuenta con el apoyo de Turespaña y de la Cámara de Comercio, tuvo una presentación institucional, una cata de aceites de oliva, una degustación de productos típicos, un espectáculo flamenco y un sorteo de experiencias vacacionales en las dos provincias para que los profesionales puedan conocer el destino in situ. Ayer, la actividad se trasladó al Instituto Cervantes con un acto dirigido a profesionales de la cultura y a escuelas de español para reforzar el turismo de idiomas. Según el diputado de Turismo de Jaén, "la elección del Instituto Cervantes para la celebración de este acto no es aleatoria, sino que responde a la estrategia planificada por las diputaciones de Granada y Jaén para captar un perfil de demanda muy específico: viajeros jóvenes y de mediana edad, estudiantes universitarios y profesionales cualificados, de poder adquisitivo medio y alto, interesados en la cultura, el arte y el turismo urbano y rural".

Por su parte, Guillermo Quero, delegado de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, indicó que "la promoción se completa con la campaña de publicidad en el Metro de París". En las pantallas se ha reproducido cada minuto un spot de diez segundos con la imagen publicitaria común de Granada y Jaén pensada para el público internacional, que identifica a las dos provincias claramente con España y Andalucía y refleja su fortaleza como destino turístico unido.

La promoción conjunta de Granada y Jaén en París es fruto de la extraordinaria sintonía a nivel político y técnico de las dos instituciones y de la convicción de que sumando esfuerzos es mucho más fácil lograr los objetivos que ambas administraciones persiguen para sus respectivos territorios. En los últimos años, desde las diputaciones, integradas en la Mesa del Aeropuerto, se ha realizado un enorme esfuerzo para conseguir conectar el aeródromo Federico García Lorca con nuevos vuelos nacionales e internacionales. Ahora que se está consiguiendo, las dos administraciones provinciales han apostado por seguir captando nuevas rutas, y, sobre todo, garantizar el éxito y continuidad de las ya logradas mediante este tipo de actuaciones, que comenzaron el año pasado en Milán, Londres y Manchester y este ejercicio tendrán continuidad, tras París, en Las Palmas, Tenerife y Nápoles.