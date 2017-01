La quisquilla alcanza los 91 euros el kilo, su precio máximo desde la crisis

La quisquilla de Motril, ese manjar indiscutible e inigualable, se encuentra lejos de los 180 euros que se pagaron en 2006 en la lonja del Puerto, pero poco a poco ha ido recuperando su valor, después de unos años en los que en plena Navidad superaba in extremis los veinte euros. En estas fiestas, en los que muchos hogares quieren agasajar a sus invitados con productos especiales y de calidad, se ha llegado a pagar hasta los 91 euros el kilo en la dársena granadina, lo que supone el mejor precio desde el inicio de la crisis.

Los motivos pueden ser que enlacen con los brotes verdes que algunos ven en el aumento del gasto en consumo, pero sobre todo tienen que ver con la oferta y la demanda. Según explica el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, es que "este año hay poco producto". Lejos de llevarse las manos a la cabeza, lo que ocurre es habitual en el mar. En este caso, se ha debido al viento de levante que ha azotado durante varios días y que ha provocado daños en el caladero. Y es que las circunstancias climatológicas influyen sobremanera, y mientras que el año pasado las altas temperaturas vividas en otoño e invierno afectaron a especies como el pulpo, este año le ha tocado a la quisquilla, entre otras. De manera que quien ha querido durante estos días consumir este exquisito bocado, ha tenido que pagar su precio. El sistema en lonja sigue siendo el de puja, lo que hace que se lo lleven los que más ofrezcan por él.

En Servipesca, un nuevo establecimiento que ha abierto estos días en Motril y que está regentado por pescadores, comentan que, sin embargo, el precio de venta al público no se ha incrementado. Así, las tarifas que se marcan en la bandeja del producto están en torno a los 55 euros. "No hemos querido subirlo, para que el público pueda disfrutar de la quisquilla", comenta Daniel Rico, uno de los socios. También destaca que en los últimos tiempos, desde esta sociedad han contribuido a que la quisquilla conservara en lo posible su valor y no bajara más de la cuenta.

En la plaza del mercado motrileño ocurre igual los puestos donde es tradicional encontrarla, como Pescados y Mariscos Terrón.

En algunos restaurantes de la Costa tampoco se ha notado. Así, en Katena sigue ofreciéndose en su carta a 70 euros el kilo, pues prefieren incluirla, aunque sea sin ganarle dinero, ya que es uno de los platos estrella de las Navidades y se suele agotar en estas fechas.