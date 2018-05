Una reunión con los diputados nacionales abordará el futuro de la línea Motril-Melilla

"El tema de lo que va a ocurrir con la línea Melilla no lo tenemos muy claro. Ahora dicen que no va a operar Armas -naviera hasta ahora encargada de la línea- y va a operar FRS, pero no sabemos si es que es Armas quien no quiere, si la obligan o qué pasa". De este modo valoró el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, la incertidumbre que existe sobre el cambio que se producirá en la línea marítima Motril-Melilla.

Tras conocerse la cesión de la línea Motril-Melilla a FRS por parte de Armas -está condicionada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que ha impuesto a Armas la cesión de tráficos a otra naviera para así evitar que cope el mercado-, existe cierta "inseguridad" sobre lo que va a ocurrir a partir del próximo julio, cuando la cesión se haga efectiva. Ante ello, este tema se abordará en la reunión que convocada por la Cámara de Comercio de Motril con los diputados nacionales por Granada, a la que asistirán además las asociaciones de la Costa Tropical, tal y como confirmó ayer Gijón.

En la reunión se abordarán las canalizaciones Presa Rules; el seguimiento Defensa Playa del Litoral Granadino; la falta de personal en las urgencias del Hospital de Motril, además de la situación de la Línea Marítima Motril - Melilla. "Lo que sabemos hasta ahora es lo que ha dicho el Puerto, que la comisión de competencia dice que Armas no puede operar porque lo hace en muchos sitios y que tiene que ser FRS. Esa inseguridad es la que queremos que se aclare", explicó el presidente de la Cámara de Comercio motrileña.