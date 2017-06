Los socios de la ITS tendrán que pagar por tres proyectos que no se realizaron

La ilusión con la que se afrontó la Iniciativa de Turismo Sostenible en la Costa Tropical (ITS), por la que se iban a invertir 30 millones de euros en el sector turístico, se ha tornado años después en pesadilla. A la agonía de un final seguro, le están precediendo una serie de problemas que parecen no tener fin. En realidad, no se ha cerrado ni una adenda completa, pues los proyectos de 2010 (la primera convocatoria), que recibieron ya el visto bueno de los auditores, ni siquiera han recibido el último 25% que estaba pendientes de percibir.

El presidente de la asociación que gestiona la ITS, Rafael Lamelas, afirmó que "la principal culpa de que no cobren es de que no se materializaran tres proyectos, sobre todo, el de Sol de Junes", un hotel que se ubicaría en el centro de Motril, en un edificio antiguo a la derecha del Teatro Calderón, y en el que nunca se llegó a poner ni un solo ladrillo. Después de un tiempo en el que no podían incluso localizar a los promotores, ahora estos dicen que no van a pagar nada de un dinero que jamás vieron, ya que desistieron antes de tocarlo. Dicha cantidad fue ingresada en la cuenta de la asociación de la ITS y fue devuelto después de un tiempo. Posteriormente, la Junta reclama a dicha asociación los intereses que generó.

No sólo el fallido Sol de Junes ha estado bloqueando el cierre de esta primera adenda, sino también un cortijo rural de Molvízar que no se ha certificado adecuadamente. Asimismo, la Consejería pide los intereses del proyecto del Centro de Atención al Crucerista que se iba a construir en el Puerto y que finalmente no se hizo con la llegada de Armas y las nuevas líneas hacia el continente africano. En total, 63.000 euros.

La solución que se ha planteado es que esa cantidad se tiene que pagar en forma de 'derrama' por parte de los responsables de los proyectos que sí han cumplido y los han finalizado de manera correcta, que son una veintena. La Junta dice que hasta que no se devuelvan esos intereses no llegará lo que queda por ingresar de 2010.

Como los proyectos de 2011 y de 2012 se devolvieron por falta de presupuesto de la Estrategia de Turismo Sostenible de ámbito andaluz en los que estaban enmarcados, en 2014 surgió una adenda adicional de 1.021.000 euros, en los que fueron seleccionados 18 iniciativas de ayuntamientos y 4 de entidades privadas. De ellos, también hay algunos que no se materializaron.

Esta última convocatoria se une ahora a la de 2010, para intentar saldar cuentas y dar por zanjada de una vez la "mala experiencia" de la ITS, como han tachado sus protagonistas a este 'experimento' público-privado, cuyo desenlace todavía está en el aire.

Lamelas lo tiene claro: La próxima vez que se ponga en marcha una iniciativa de estas características aboga por que "los promotores sean directamente los ayuntamientos o los empresarios, no la asociación que gestiona la ITS".