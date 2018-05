Un vecino de Almuñécar gana un 'Sueldazo' de 240.000 euros

El sorteo de fin de semana de la ONCE del sábado dejó un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros en premios, a un vecino de Almuñécar y otro de Isla Cristina. Juan Martínez fue el vendedor del cupón agraciado en el municipio granadino y su punto de venta se ubica ubicado a las puertas de un supermercado en el barrio del P4.

La ONCE indicó en un comunicado que Martínez, vendedor de la ONCE desde 2014, se ha mostrado "muy feliz y muy emocionado" por haber dado esa suerte a un vecino de su municipio. Este sorteo estaba dedicado a España, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a la campaña Solidaridad con Iberoamérica.