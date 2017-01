Un vecino de la Alpujarra deja morir a ocho perros en un cortijo en ruinas

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de una pequeña localidad alpujarreña, a un hombre de cincuenta años de edad con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Los agentes, después de desarrollar una investigación alertados por un vecino descubrieron que el hombre había dejado morir a ocho perros en un cortijo semiderruido situado en las afueras del municipio.

El vecino alertó a la Guardia Civil de Ugíjar de que había descubierto varios perros muertos en un cortijo en ruinas. Los agentes de la Benemérita acudieron al lugar y encontraron los cadáveres de ocho perros y comprobaron que dos de los perros encontrados habían muerto recientemente, al parecer ahorcados; mientras que los otros seis estaban en avanzado estado de descomposición y resultaba imposible determinar las causas de su muerte.

Los efectivos averiguaron, además, que dichos perros habían pertenecido a un hombre de la localidad al que numerosos vecinos temen por su violencia; y que algunos habían visto a éste agredir a sus animales en la calle en muchas ocasiones. La Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de la localidad para la retirada de los cadáveres de los animales hasta una instalación autorizada para su eliminación.

La Guardia Civil recuerda que el artículo 337 del Código Penal, sobre maltrato animal, contempla que puede ser constitutivo de delito el maltrato de un animal al que se le cause la muerte o lesiones graves; el maltrato cruel, independientemente de que haya o no muerte o lesiones del animal; la explotación sexual de los animales o su abandono. Además de la pena de prisión, los maltratadores podrán ser inhabilitados, no sólo para trabajar con animales, sino para su tenencia con carácter general.