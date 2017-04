"Con lo que nos da el Ayuntamiento no hay ni para pagar una banda de música"

Dice en tono guasón que a él no le gusta la Semana Santa, que lo que tiene es vicio. Oye una saeta o huele a cera y se le ponen los pelos como escarpias. De pura emoción. 60 años de cofrade, los que tiene. Trabaja en la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y es hombre que le gusta que el blanco sea blanco y que el negro sea negro. Vistió a la Virgen de los Dolores y da pregones cofradieros allá donde lo llaman. Nunca se niega si es por la Semana Santa granadina. Pérez Reverte decía del capillita sevillano que durante la Semana Santa ni lee periódicos, ni ve televisión, ni oye la radio; vive aislado del resto del mundo. Jesús es también de los que cree que este es un tiempo para vivirlo por dentro. Se queja de que la Semana Santa da más a la ciudad que lo que recibe de ella. En fin. Desde hace dos años es el que manda en las cofradías semanasanteras. Además este año se ha apuntado a la cofradía del Abuelo porque ya tiene un nieto. Se llama Jesús Luis Muros Ortega.

-Hola Jesús, ¿cómo estás?

-Como diría el médico, estable.

-¿Cómo se presenta este año la Semana Santa?

-Considero que bastante bien.

n

-¿Saliste elegido presidente de las cofradías porque te llamas Jesús?

-Jajaja. Espero que no. Espero que fuese porque se me considera una persona válida para esta responsabilidad.

n

-Has sido hermano mayor de La Aurora. Ahora habrá quien te fiscalice para que tu cofradía no sea la que tenga más privilegios.

-Me tengo por una persona ecuánime, pero de todas formas hay una Junta de Gobierno para evitar eso.

-Están diciendo en las redes que la Semana Santa de Granada es la más bonita de España. ¿Exagera quien lo dice?

-Por supuesto que no exagera. Nuestro marco es único y tenemos unas magníficas cofradías.

-De todas maneras hay mucha gente que en estas fechas prefiere irse a la playa.

-Tiene que existir gente para todo, afortunadamente,

-También hay quien se queja de los inconvenientes que acarrean las procesiones.

-Y tienen razón. Pero también tiene inconvenientes la feria, las pruebas deportivas, las manifestaciones, el fútbol, etc. Siempre habrá un motivo de queja.

-Y hay quien considera a las procesiones demasiado aburridas.

-Yo lo que considero aburrido es el fútbol.

-¿Tú por qué eres cofrade?

-En principio porque desde niño lo viví. En la actualidad por convencimiento. Ya es algo que va conmigo.

-¿La Semana Santa granadina va a más o está estancada?

-Afortunadamente a más y por buen camino.

-¿Alguna vez te has perdido una Semana Santa?

Nunca.

-El problema es que solo ves y participas en la de Granada.

-Sí. A veces he propuesto que se celebre la Semana Santa en sitios y fechas distintas para poder asistir a otras, pero no me han hecho caso. Jajajaja.

n

-El otro día vi una pancarta en el Sacromonte que decía 'Cofradía, ten piedad'. ¿A qué se refiere?

-Debe de ser a alguna discrepancia que tenga con la Cofradía del Cristo de los Gitanos que pasa por allí.

-¿Es más fácil ser presidente de las cofradías con un alcalde de derechas o con uno de izquierdas?

-Igual. Cada uno tiene que defender los intereses de la institución que representa, la diferencia es que yo considero que la Semana Santa es de mucho interés para la ciudad.

-A los jóvenes no les atrae ser nazarenos, sino ser costaleros.

-Eso es verdad. En la mayoría de los casos, cuando cumplen dieciséis o diecisiete años prefieren ser costaleros o meterse en una banda de música.

-¿Cuántos nazarenos desfilan por Granada?

-Unos cinco mil. Pero considero que es una cifra aún corta. Aprovecho el momento para hacer un llamamiento a los jóvenes para que participen de nazarenos en las estaciones de penitencia.

n

-¿Cómo te llevas con el arzobispo?

-Muy bien.

-¿Y cómo es la relación entre las hermandades?

-En la actualidad, muy buena.

-Pero lo que sí hay es mucha competitividad entre algunas, ¿no?

-La competitividad sana no es mala, creo que todo lo contrario. Eso nos ayuda a superarnos.

-¿Cuánto dinero aporta el Ayuntamiento a la Semana Santa?

-Setenta y cinco mil euros, que repartido entre las treinta y dos cofradías son poco más de dos mil trescientos euros para cada una.

-¿Es suficiente o pensáis que debe aportar más?

-Consideramos que no es suficiente, hoy día con eso no hay ni siquiera para pagar una banda.

-¿Y cuánto dinero aportan los hosteleros teniendo en cuenta que le llenáis los hoteles?

-Nada.

-¿Y creéis que deben aportar algo?

-Claro. Hay que tener en cuenta que gran parte de sus ingresos se deben a la celebración de nuestra Semana Santa. Se llenan los hoteles, los bares y los restaurantes gracias a las procesiones que sacamos.

-¿Le has pedido a la Aurora que todo salga bien este año?

-Le he pedido lo que le pido todos los años, que todo transcurra dentro de la normalidad.