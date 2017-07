Ogíjares, el hortelano

Esta antigua villa de los Ogíjares, fue en sus orígenes el Hortum Sacrum de los romanos o lo que es lo mismo Huerto Sagrado, por estar enclavado en un lugar privilegiado, junto al rio Dílar. Después paso a llamarse Ortexicar con la llegada de los árabes, manteniendo su significando para terminar llamándose Oxijar, quedando de esta manera dos arquerías, Oxijar Alto y Oxijar Bajo. Fue en época cristiana cuando, a finales del siglo XV se llevó la unificación de los dos núcleos en uno, pasando a denominarse Los Oxijares, que con el tiempo derivó en el actual Ogíjares.

Esta villa se distinguía por sus señoriales casonas, llenas de huertos donde los arboles frutales y los rosales competían en asomar las tapias cargados de aromas y fruta. La Acequia Real atravesaba descubierta el mismo corazón de la villa, distribuyendo vida y calmando la sed de la fértil tierra. Aguas puras de Sierra Nevada que no solo refrescaban al pueblo sino que movían las muelas de los viejos molinos, hoy por desgracia desaparecidos.

Me comentaba el alcalde Francisco Plata, que antaño la villa se le tomaba el pulso en la plazas y placetas, lugares de reunión, donde tomar el sol en invierno y el fresco en verano, como ocurre hoy en día con las plazas de sus dos iglesias. También en otro tiempo en la minúscula placeta de 'Las Puentes', junto a la iglesia de la Virgen de la Cabeza, acudían los hombres en busca de algún que otro jornal, pues ahí se le ofrecía trabajo al que quería.

Como monumentos emblemáticos podemos destacar la Parroquia de la Virgen de la Cabeza o del Lugar Alto como dicen los vecinos y la Iglesia de Santa Ana en el Lugar Bajo.

En la carretera que viene de Granada, justo en la parte izquierda de la entrada al pueblo, hay una torre que según me cuenta Gustavo García es uno de los edificios más antiguos de la villa. Este edificio se llama 'Torre Cotilla', los dueños Jacinto García y Jorge Molina me dieron una breve explicación de su cometido en la época nazarí. Resulta que por Oxijar pasaba el Camino de los Pescadores, que unía la costa con la ciudad de la Alhambra. Camino importante que se tenía que vigilar, no solo por las mercancías que se transportaba, sino por ser punto estratégico para la defensa de la ciudad. Así se construyó este torreón en un lugar llamado 'Cotilla' que viene a decir altura, roca o prominente, alzándose como fiel vigilante del camino… Seguro que Boabdil paso por su puerta camino a al destierro. El interior está reformado con mucho gusto y alberga 'Zócalo Arte', una sala de exposiciones que ofrece un marco incomparable para exponer las obras de los artistas que lo deseen. Sin duda un espacio único, en un entorno histórico y singular. Como curiosidad os diré que existe en el 'Torreón de Cotilla' dos puertas, una mudéjar y otra con la Cruz de la Orden de Calatrava, pues fue donada después de la reconquista a esta orden militar.

Ogíjares a pesar de ser un pueblo dormitorio, tiene mucho que ver, como me explica Maica Gámez. Así os animo a que descubráis esos rincones mágicos, como el Vía Crucis en el antiguo camino de las Cruces, la Ermita del Ecce Homo o el árbol que da dos frutos distintos, aceitunas e higos y si me apuráis os invito a contemplar la villa desde el cerro de San Cristóbal en el parque de las Eras Altas.