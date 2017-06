libélulas y caballitos del diablo

Caballitos del diablo. 11 especies. Calopteryx haemorrhoidalis, C. virgo, Chalcolestes viridis, Sympecma fusca, Coenagrion scitulum, C. mercuriale, Enallagma cyathigerum, Erythromma lindenii, E. viridulum, Ischnura graellsii, Pyrrhosoma nymphula.

El estudio de odonatos en Sierra Nevada

A pesar de la importancia y atracción de la Sierra por su biodiversidad en general y los invertebrados en particular, no hay demasiados datos disponibles sobre su odonatofauna. Ferreras-Romero y Tierno de Figueroa (2013) elaboraron un primer catálogo de las especies de Sierra Nevada, resumiendo los (pocos) datos disponibles para el libro Los Insectos de Sierra Nevada, 200 años de historia. En esas fechas Cano-Villegas et al. visitaron varias localidades nevadenses, para estudiar la odonatofauna de alta montaña mediterránea con nuevas citas de especies. Posteriormente se han publicado los datos del Proyecto "Odonatofauna del Humedal de Padul" y un artículo muy reciente (Odonatos en la provincia de Granada) en el que se revisan las especies presentes y se han realizado nuevas citas en Sierra Nevada (Florent Prunier et al., 2015).