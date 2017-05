Al-Laurel, el templo de la dieta ecológica

Natalia Luc, Marta Salazar y Florian Schoffel regentan un nuevo templo de la alimentación en Granada, el Al- Laurel. El pasado mes de marzo, este restaurante cumplió su primer aniversario y todo son buenos augurios. ¿Su fuerte? son especialistas en comida vegetariana y vegana.

Sus platos principales son ovo lácteos vegetarianos, como por ejemplo las brochetas de seitán con con caramelo de pimiento, el ragout de tempe con patatas de la sierra, el risotto de setas con su emulsión la hamburguesa vegetal Al-Laurel o los saquitos rellenos de puerro y setas en salsa de remolacha. Además hay ensaladas y entrantes en su carta. Los dueños definen su cocina como tradicional pero creativa a la vez, "al tener que veganizar muchos platos a veces tienes que modificar recetas tradicionales pero la base principal sigue siendo la misma", explica Luc. Por ejemplo la brocheta se elabora con seitán, conocida como carne vegetal.

SugerenciasLa hamburguesa vegetal, las brochetas de seitán y las cervezas artesanas.

Este es un nuevo espacio de comida creativa que abre sus puertas a las alternativas gastronómicas y que se compromete con la alimentación sana, consciente y respetuosa con el medio ambiente. Según Natalia Luc, uno de sus puntos fuertes es que usan alimentos vegetarianos ecológicos en exclusiva. Por ejemplo, todo cuanto se cocina en Al- Laurel se hace con un aceite de oliva virgen extra prensado en frío que viene de Dílar. "Hasta la freidora se llena con ese aceite", cuenta. "Cualquier producto que comas aquí sabe diferente, porque está cultivado de manera distinta. Saben a como sabía el plátano o el tomate antes.

Cada vez este tipo de dieta está más de moda, y aquí no solo acuden veganos y vegetarianos, si no que los alérgicos al gluten también encuentran en este bonito restaurante un lugar donde poder comer bien y sin preocupaciones. "Intentamos abarcar todas las demandas de la gente y tener un poco para todos, por ejemplo tenemos una crema catalana que no lleva ni huevo ni leche. Más sano que eso no puede ser", sentencia Luc.