Almuñécar, laboratorio de turismo sostenible

La Consejería de Turismo y Deporte ha elegido Almuñécar para realizar una prueba piloto en el marco del proyecto europeo Mitomed+ (Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus), una iniciativa en la que participan otras ocho entidades del continente y que tiene el objetivo de mejorar el desarrollo de un turismo costero y marítimo sostenible y responsable en el área del Mediterráneo. Además de Almuñécar la actuación se llevará a cabo en Vélez-Málaga, Málaga y Vera (Almería), tras los memorandos de entendimiento firmados con los respectivos ayuntamientos para testar en estas localidades un sistema de medición y seguimiento de la sostenibilidad de la actividad turística.

"Entre las diferentes tareas que recoge el proyecto se plantea la validación y testeo de un sistema de indicadores para la medición de la sostenibilidad turística en 15 municipios del litoral europeo mediterráneo entre los que ha sido seleccionado Almuñécar, ya que desde la Empresa Pública para el Turismo en Andalucía se ha considerado que nuestro municipio r es, entre otros, idóneo para el desarrollo de la prueba piloto del Proyecto Mitomed+", según explicó el concejal de Turismo, Rafael Caballero Jiménez.El proyecto pretende aumentar el conocimiento y el diálogo social en relación con el desarrollo de un turismo marítimo y costero sostenible y responsable, ayudando a mejorar el proceso de toma de decisiones y la planificación del turismo a nivel de destino, integrando los resultados en las políticas locales, regionales y nacionales y estableciendo un modelo de gestión del turismo en el área mediterránea de Europa.

El objetivo es mejorar el desarrollo de un turismo de playa responsable

Para ello se tiene previsto desarrollar hasta finales de 2019 y a través de la conformación de un grupo de trabajo conjunto (Ayuntamiento de Almuñécar - Consejería de Turismo), integrado por técnicos de ambas instituciones para abordar los temas y áreas del conocimiento que se requieren para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Los socios del proyecto mantuvieron ya una reunión para analizar la puesta en marcha de las diferentes pruebas piloto, entre ellas el modelo de 'Playa verde'.